Türk savaş uçakları Afrin’deki hedefleri vuruyor

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Türk savaş uçakları Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefleri vuruyor.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolünde olan Burseya Dağı'nın güneybatısındaki Bafilun Dağı'nın da aralarında olduğu en az 6 hedefin vurulduğu hava harekatı sürüyor.

ZEYTİN DALI İÇİN HAVALANAN 72 UÇAĞIN SIRRI

Askeri kaynaklar da hava harekatının gece yarısı başladığını ve devam ettiğini doğruladı.

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AFRİN'DE TERÖR MEVZİLERİ OBÜSLERLE VURULDU

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör mevzileri, sınır hattında konuşlu birliklerdeki fırtına obüs'ler ve Çok Namlulu Roket Atar ile ateş altına alındı. Gece yarısından itibaren başlayan atışlar aralıklarla devam ederken, top sesleri Kilis kent merkezinden de duyuldu. Ayrıca bölgede uçak hareketliliği de yaşanmaya başladı.