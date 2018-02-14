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Son Dakika: , Darmık Dağı'ndan vurulacak

Son dakika haberi... ’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü //’den temizlenen Darmık Dağına askeri üs yapılması için çalışmalar başlatıldı. Kepçeler dağı yarıp yol yaparken kırıcılar ise teröristlerden geriye kalan kule ve mevzileri yıkıyor. Terör örgütü üyelerinden temizlenen Darmık Dağında terörist başı Abdullah Öcalan'ın posteri şeklinde sözde anıtı bulunuyordu. Bu yapı da 'nin düzenlediği hava saldırısında imha edilmişti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2018 17:02 Güncelleme Tarihi: 14.2.2018 17:16
Son Dakika: Afrin, Darmık Dağı'ndan vurulacak

'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Askeri ve güçlerinin yoğun çatışmalar sonucu // terör örgütü üyelerinden temizlediği Darmık Dağına askeri üs yapılması için çalışma başlatıldı. Kepçeler dağı yararak yol yaparken dağın tepesine çıkarılan kırıcılar ise teröristlerden geriye kalan beton kuleler ile tüneller ve mevzileri yıkıyor. Bölgenin en yüksek notlarından biri olan Darmık Dağından Afrin'in rahatlıkla görülebildiği öğrenildi.

ASKERİ ÜS KURULACAĞI İDDİA EDİLDİ

Temizlik ve yol yapım çalışmaları tamamlandığında dağın üzerine tank, obüs, hava savunma sistemleri, çok namlulu roketatarlar (ÇNR) yerleştirileceği iddia edildi. tarafından kurulacak askeri üs sayesinde Afrin'deki terör hedeflerinin daha rahat bir şekilde imha edileceği ve bununla birlikte bölgenin kontrol altında tutulabileceği belirtildi.

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TERÖRİSTBAŞI'NIN SÖZDE ANITI VARDI

Terör örgütü üyelerinden temizlenen Darmık Dağında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posteri şeklinde sözde anıtı bulunuyordu. Bu yapı da Türkiye'nin düzenlediği hava saldırısında imha edilmişti.

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