Son Dakika Haberi: İşte Afrin'de son durum

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1873 oldu.

101 NOKTA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 73'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 101 noktayı örgütten kurtardı.

HEDEFLER, TSK TARAFINDAN VURULUYOR

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında belirlenen hedefler, havadan ve karadan etkisiz hale getiriliyor.

TSK tarafından bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, bölgeyi terör örgütlerinden arındırmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat başarıyla sürdürülüyor.

Bu kapsamda Darmık Dağı kırsalında terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a ait sığınak, barınak ve mevzilerin yer aldığı hedefler, uçaklar ve topçu birlikleri tarafından vuruluyor.

Askeri hareketliliğin sürdüğü Kilis'in Suriye sınırındaki bölgelerden de patlama sesleri duyuluyor.

TSK ve ÖSO, 415 kilometrekare içerisinde Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 72'si köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 100 noktayı teröristlerden temizledi.

SINIR TEMASININ KESİLMESİ İÇİN OPERASYONLAR SÜRÜYOR

20 Şubat'ta Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesi ile muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesi birleştirilmiş, Afrin'de teröristlerin Kilis'le olan sınır temasını kesilmişti.

AA'nın harita alan ölçümlerine göre, sınırın tamamının temizlenmesine kuzeyden 7, batıdan 7,8 kilometre kaldı.

TSK ve ÖSO, Hatay'ın Hassa ilçesinin karşısına düşen 7 kilometrelik sınır hattını kurtarmak için Afrin'in kuzeyindeki operasyonlarını sürdürüyor.

Diğer yandan Afrin'in batısında, Hatay'ın Akpınar köyünün karşısında kalan 7,8 kilometrelik hattın birleşmesi için de harekat devam ediyor.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı ve Rahmanlı köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi."

TSK TERÖR KONVOYUNU VURDU

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoyun, Afrin'in güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu konvoyun şehirden 15 kilometre kadar uzakta olduğu sırada kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğu duyuruldu.

Ayrıca açıklamada, "Harekat sırasında yalnızca PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait anılan konvoy hedef alınmış ve her zaman olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Afrin'e doğru ilerleyen terör örgütü konvoyunu vurmasına ilişkin görüntüler, sosyal medya aracılığıyla paylaşıldı.

Vurularak imha edilen konvoyun üzerinden kalkan duman bulutu kameraya yansıdı. Yanan aracın arka arkaya infilak etmesinin, mühimmat yüklü olduğunu kanıtladığı belirtildi.