Son Dakika Haberi: Afrin'den anlamlı fotoğraf

Afrin'de kontrolü tamamen ele geçiren kahraman Mehmetçiklerimiz 1 asır önce Çanakkale'de çekilen bir fotoğrafta olduğu gibi elde sancak ve bayrak ile Afrin tepelerinden hem şehitlere hem de Türkiye'ye selam gönderdi.

Pazar sabahı itibarıyla TSK'nın destek verdiği Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Afrin'de kontrolü tamamen ele geçiren kahraman askerlerimiz o dakikalardan bu yana kent merkezinde güvenliği sağlama ve bölücü terör örgütü mensuplarının tuzakladığı patlayıcıları temizliyor.

Sivillerin sevinç gösterileriyle karşıladığı askerlerimiz Suriyelilerin güvenle yaşayabileceği, Türkiye'den de dönüşlerin olacağı hale getirmek için çalışmaya devam ediyor.

1 ASIR SONRA AYNI KARE... TÜRKİYE'YE BÖYLE SELAM GÖNDERDİLER

Şanlı zafer Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümü ile aynı güne denk gelen Afrin Zaferi'ne ilişkin çok anlamlı bir kare bugün ahaber.com.tr'ye ulaştı. Fotoğraf karesinde kahraman Mehmetçiklerimiz 1 asır önce Çanakkale'de çekilen bir fotoğrafta olduğu gibi elde sancak ve bayrak ile Afrin tepelerinden hem şehitlere hem de Türkiye'ye selam gönderdi.

İşte o fotoğraf: