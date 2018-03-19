Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başarıyla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Halep'e bağlı Afrin ilçesinde köy ve beldeleri teröristlerden temizlenen siviller, evlerine dönmenin heyecanını yaşıyor. Afrin bölgesinde sokaklar yeniden canlanırken, ekonomi ve yaşamda tekrar eski günlerine dönmeye başlıyor. TSK ve kızılay tarafından bölgeye yoğun gıda ve giyecek yardımı yapılıyor. Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları da, terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan belde ve köylerde güvenli ortamı sağladıktan sonra sivillerin evlerine yerleşmelerine yardımcı oluyor.