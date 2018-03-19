Türkiye'nin en iyi haber sitesi

sokakları yeniden canlanıyor

Terör örgütü /'nın zulmünden kurtarılan bölgesinde halkı yeniden eski günlerine dönüyor. temizlenen bölgede ekonomi ve yaşam yeniden canlanıyor. Afrin halkı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye 'nun bölgeyi terörden temizlemesinin sevinci içerisinde.

Giriş Tarihi: 19.03.2018 10:28 Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 12:18
  • 1
  • 52
sokaklar yeniden canlanıyor
Afrin sokaklar yeniden canlanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başarıyla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Halep'e bağlı ilçesinde köy ve beldeleri teröristlerden temizlenen siviller, evlerine dönmenin heyecanını yaşıyor. Afrin bölgesinde sokaklar yeniden canlanırken, ekonomi ve yaşamda tekrar eski günlerine dönmeye başlıyor. TSK ve kızılay tarafından bölgeye yoğun gıda ve giyecek yardımı yapılıyor. Mehmetçik ve Özgür Suriye (ÖSO) mensupları da, terör örgütü /'dan kurtarılan belde ve köylerde güvenli ortamı sağladıktan sonra sivillerin evlerine yerleşmelerine yardımcı oluyor.

  • 2
  • 52
sokaklar yeniden canlanıyor
Afrin sokaklar yeniden canlanıyor

Öte yandan yaşadığı köyün temizlenmesiyle evlerine dönen siviller, terör örgütü /'nın halka uyguladığı zulmü anlattı.Örgütün çocuklarını silah zoruyla alıp götürdüğünü ifade eden siviller aynı şekilde mallarının da elinden alındığını belirtti. Üzerindeki elbise ve yiyecek birkaç şeylerinden başka bir şeylerinin olmadığını ifade eden sivil halk türk askerinin 'e gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 52
sokaklar yeniden canlanıyor
Afrin sokaklar yeniden canlanıyor

li siviller Türk Silahlı Kuvvetleri sayesinde Afrin'in eski mutlu ve huzurlu günlerine kavuşacaklarından emin olduklarını söyledi.

  • 4
  • 52
sokaklar yeniden canlanıyor
Afrin sokaklar yeniden canlanıyor
  • 5
  • 52
sokaklar yeniden canlanıyor
Afrin sokaklar yeniden canlanıyor
  • 6
  • 52
sokaklar yeniden canlanıyor
Afrin sokaklar yeniden canlanıyor
  • 7
  • 52
sokaklar yeniden canlanıyor
Afrin sokaklar yeniden canlanıyor
BİZE ULAŞIN