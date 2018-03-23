Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > CIA’nın Ankara’daki şefini deşifre etti

’nın ’daki şefini deşifre etti

Gizli tanık “Dua” bir bir anlattı: ’dan emekli Peterson, ’daki ajanların başkanıydı. Güneydoğu’da yardım maskesi altında ’ya yardım yaptılar

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018
CIA’nın Ankara’daki şefini deşifre etti
'de ve ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle 2016'da tutuklanan papaz hakkında hazırlanan iddianamede çok çarpıcı detaylar yer aldı. Brunson hakkında 35 yıla kadar hapis istenirken, iddianamede yer alan gizli tanık "Dua"nın ifadesinde, ajanları ve faaliyetlerini deşifre etti. İşte o ifadeden ayrıntılar:

CIA'NIN ANKARA ŞEFİ
Duard Peterson, 'da bulunan ABD'li ajanların başkanıydı. Bu kişi Elektronik Dinleme Bölümü'nden emekliydi. ABD'liler Doğu ve 'da yardım maskesi adı altında misyonerlik ve ajanlık faaliyetlerinde bulundular. Dönemin FETÖ'den tutuklu Müdürü de o dönemde ABD'li askerlere yardım etti. , Yüksekova, Mardin, Diyarbakır, daha sonra , Bingöl, Kars ve 'ta faaliyet gösterdiler. Buradaki faaliyetlerde kendilerine verilen harcama limitlerini aştılar. Siirt'e giremedikleri 2010'da, o tarihte Siirt İl Emniyet Müdürü olan Recep Güven bunları vali ile tanıştırarak Siirt'te faaliyet göstermelerini sağladı.

PKK'YA YARDIM ETTİLER
Later Days Saints Church Kilisesi adına hayır kurumu işleri adı altında faaliyetlerle ilgili 5 Temmuz 2011'de ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin evinde toplantı yapıldı. Büyükelçi , Ürdün, Suriye bölgesine yönelmelerini istedi. Bu toplantı sonunda Kuzey Irak'ta ve Barzani bölgesinde faaliyet göstermeye başladılar. Süleymaniye, Erbil ve Kerkük'te Barzani'nin ofislerini kullanmaya başladılar. Bölgede çalışan kilise personeli ABD'li askerler bazen peşmerge kıyafetleri giydi.

35 YIL HAPSİ İSTENİYOR
İzmir Diriliş Kilisesi Rahibi Andrew Craig Brunson, FETÖ ve PKK bağlantısı olduğu iddiasıyla iki yıl önce tutuklandı. İzmir 2. 'nce kabul edilen iddianamede, Brunson hakkında "örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıl, "siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasıyla 20 yıla kadar olmak üzere 35 yıl hapis cezası isteniyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
CIA’nın Ankara’daki şefini deşifre etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN