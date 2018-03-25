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iyice köşeye sıkıştı

Sabah yazarı bugünkü yazısında Afrin operasyonun başarıya ulaşmasının ardından bölgede yaşanacak muhtemel senaryoları kaleme aldı. ’nin Menbiç’i elde tutmaya çalıştığına vurgu yapan Bercan Tutar yazısının sonunda korkunun ecele faydası yok” diyor.

Giriş Tarihi: 25.3.2018 12:15 Güncelleme Tarihi: 25.3.2018 12:31
ABD iyice köşeye sıkıştı

VE TÜKENDİ…

BERCAN TUTAR'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

…Ancak bölgede sadece ezberleri değil dengeleri de bozan karşısında bu saatten sonra 'nin tutunacak fazla dalı kalmadı.
Gücü azalan ABD, savunma hattını İsrail ve Suudi Arabistan'a doğru daha da geriye çekmehazırlığı içinde. Çünkü ABD, Türkiye'nin 'yeni coğrafyası' olan 'Kuzey Irak ile Kuzey Suriye'de bundan sonra barınamayacağının farkında.


Hatta bırakın bu bölgeleri, ABD'nin 2003'ten bu yana işgal ve askeri harekâtlarını organize ettiği Katar da bile tutunması zorlaşıyor.
Daha şimdiden Arap medyasında "Türkiye, ABD yerine Katar'a yerleşiyor. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, 2003'ten bu yana ana karargâh olarak kullandığı 'daki El Udaid Üssü'nü bırakıp Umman, BAE veya Suudi Arabistan'a yerleşecek.
Yerine ise Türk askerleri gelecek" şeklinde haber analizlerden geçilmiyor. Bu nedenle 'un şu anki stratejisi, 'Afrin'i alan Türklerin Menbiç'i de almasına müsaade edilmemesi' şeklinde.
Zira Menbiç düşünce Fırat'ın doğusunda tutunamayacaklarını iyi biliyorlar.
Fakat korkunun ecele faydası yok.
Onlar da ataları gibi eninde sonunda çekip gidecek.

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ABD iyice köşeye sıkıştı
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