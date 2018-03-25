ABD iyice köşeye sıkıştı

VE YPG TÜKENDİ…

BERCAN TUTAR'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

…Ancak bölgede sadece ezberleri değil dengeleri de bozan Türkiye karşısında bu saatten sonra ABD'nin tutunacak fazla dalı kalmadı.

Gücü azalan ABD, savunma hattını İsrail ve Suudi Arabistan'a doğru daha da geriye çekmehazırlığı içinde. Çünkü ABD, Türkiye'nin 'yeni coğrafyası' olan 'Kuzey Irak ile Kuzey Suriye'de bundan sonra barınamayacağının farkında.



Hatta bırakın bu bölgeleri, ABD'nin 2003'ten bu yana işgal ve askeri harekâtlarını organize ettiği Katar da bile tutunması zorlaşıyor.

Daha şimdiden Arap medyasında "Türkiye, ABD yerine Katar'a yerleşiyor. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, 2003'ten bu yana ana karargâh olarak kullandığı Katar'daki El Udaid Üssü'nü bırakıp Umman, BAE veya Suudi Arabistan'a yerleşecek.

Yerine ise Türk askerleri gelecek" şeklinde haber analizlerden geçilmiyor. Bu nedenle Pentagon'un şu anki stratejisi, 'Afrin'i alan Türklerin Menbiç'i de almasına müsaade edilmemesi' şeklinde.

Zira Menbiç düşünce Fırat'ın doğusunda tutunamayacaklarını iyi biliyorlar.

Fakat korkunun ecele faydası yok.

Onlar da ataları gibi eninde sonunda çekip gidecek.

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