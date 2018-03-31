Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Rusya Genelkurmay Başkanı Sergey Rudskoy: Rakka'da halk YPG'ye karşı ayaklanmış durumda

Başkanı : 'da halk 'ye karşı ayaklanmış durumda

Başkanı , terör örgütü kontrolündeki 'da halkın ayaklanmaya başladığı yönünde bir açıklama yaptı. Rudskoy, "Halk baskı ve cezalarla karşı karşıya kalıyor, zaruri ler yaşanıyor. Bu da yerel halk arasında büyük bir rahatsızlık oluşturuyor" dedi.

Giriş Tarihi: 31.3.2018 11:23 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 11:45
Rusya Genelkurmay Başkanı Sergey Rudskoy: Rakka'da halk YPG'ye karşı ayaklanmış durumda

Başkanı , terör örgütü kontrolündeki 'da halkın ayaklanmaya başladığı yönünde bir açıklama yaptı. Rudskoy, "Halk baskı ve cezalarla karşı karşıya kalıyor, zaruri ler yaşanıyor. Bu da yerel halk arasında büyük bir rahatsızlık oluşturuyor" dedi.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Rakka'daki durumun kritik olduğu, kent yakınlarında destekli silahlı grupların kontrolündeki bölgelerde halkın ayaklanmaya başladığı' belirtildi.

KENT YERLE BİR OLMUŞ DURUMDA

Rusya Genelkurmay Başkanı Sergey Rudskoy, "Neredeyse 95 bin kişinin geri döndüğü Rakka'da altyapılar tamamen yıkılmış durumda. Kent sakinleri toplumsal hizmetlere ulaşamıyor. Kentte yalnızca bir hastane ve doğumevi çalışır durumda" dedi.

'EL MANSUR'DA AYAKLANMA ÇIKTI'

Kentte su sorunu olduğunu belirten Rudskoy, Suriyelilerin Rakka'nın yerleşim biriminde ABD'nin desteklediği silahlı gruplara karşı ayaklandığını belirtti. Rudskoy, "YPG yönetimi ve ABD tarafından görevlendirilen yerel yetkililer insani anlamdaki sorunları çözemiyorlar. Bölgedeki halk baskı ve cezalarla karşı karşıya kalıyor, zaruri yer değiştirmeler yaşanıyor. Bu da yerel halk arasında büyük bir rahatsızlık oluşturuyor" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA UYARMIŞTI

Erdoğan, "Bu dönem başlayınca, 15 Mayıs 2016 'Gelin bunu beraber yapalım. Rakka'ya Amerika ile beraber girelim.' dedik. Ama maalesef bunlar ve YPG'yi tercih ettiler. 'Siz yolunuza, biz yolumuza' dedik." sözleriyle zamanında ABD'yi uyardığını ifade etti.

Son Dakika Haberi: ABD’den YPG’yi kullanıp attık itirafı geldi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya Genelkurmay Başkanı Sergey Rudskoy: Rakka'da halk YPG'ye karşı ayaklanmış durumda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN