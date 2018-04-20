"CHP'nin şaşkınlığı ve hesabı bozulanlar"

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Herkes CHP Genel Başkanı KemalKılıçdaroğlu'nun tavrını bekliyor. Dışarıdan söylendiği gibi kimsenin milletvekilliği veya ön seçimle ilgilendiği yok. Hatta bir CHP'li şöyle diyor: "Bu bizde çok rastlanan bir durum değil."

İLHAN KESİCİ ADI KONUŞULDU

Bu yüzden CHP kulislerinde tek şey konuşuluyor; Cumhurbaşkanı adayımız kim olacak? Önceki gün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefat eden amcası Mehmet Karabulut'un cenaze töreni için İstanbul Ataşehir'deydi. İçerenköy Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde yapılan cenaze töreninden sonra Kılıçdaroğlu, kalabalık bir grupla bir restorana gitti.

Bu buluşma, içinden geçtiğimiz günlere ilişkin ipuçları da içeriyordu. Katılanların kimliği, ayaküstü sohbetler bir anlamda CHP'deki ruh halini yansıtıyordu. Şu çok net; ayaküstü sohbetlerde en çok törene ve yemeğe katılan Muharrem İnce ve İlhan Kesici adı konuşuldu.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN'E SICAK BAKILMIYOR

Daha önemlisi onlar da harekete geçmiş ki, Kılıçdaroğlu'nun çevresini kuşatmıştı.

CHP'lilere göre iki isim de cumhurbaşkanlığı adaylığı için istekli. İbre onlardan yana döner mi bilinmez ama başka bir isme de CHP'liler şans vermiyor. Örneğin kamuoyunda adı sık geçen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e CHP'liler sıcak bakmıyor ve "yaşlılık" nedeniyle performans gösteremeyeceği söyleniyor.

Haluk Koç adı ise hiç geçmiyor. CHP'lilerin ihtimal vermedikleri bir isim de bizzat genel başkan Kılıçdaroğlu...

EN GÜÇLÜ ADAY KILIÇDAROĞLU AMA

Gerçi Bülent Tezcan "Partimizin en güçlü adayı Kılıçdaroğlu" diyor ama CHP'liler farklı düşünüyor. Onlara göre Kılıçdaroğlu aday olup ikinci tura kalsa Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kazanır. Bir CHP'li sonucu da veriyor: "Yüzde 65 Erdoğan, yüzde 35Kılıçdaroğlu..." CHP'liler arasında az konuşulan iki isim ise; Meral Akşener ve Abdüllatif Şener... Buna rağmen "Kılıçdaroğlu partilileri ters köşe yapar mı?" sorusuna "olmaz" deniyor ama bir an duraksamıyor da değil.

SAADET İTTİFAKINA GEÇ KALINDI

Şimdi gelelim ortak aday meselesine... Acaba CHP, İyi Parti veya Saadet Partisi'yle ittifak yaparak ortak aday çıkartır mı? Büyük çoğunluk bu konuda geç kalındığını düşünüyor. Bu durumda gördüğünüz gibi CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında Kesici gibi eski merkez sağa da sıcak gelebilecek ya da parti genetiğinden gelen Muharrem İnce veya benzeri isimlerdaha şanslı.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ