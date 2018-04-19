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'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Erdoğan-Bahçeli zirvesinde in 24 Haziran’da yapılması kararının çıkmasının ardından tüm bu konuya odaklandı. Erken seçim kararı muhalefet partilerinin hesaplarını alt üst etti. Muhalefette ittifak, cumhurbaşkanı adayı ve ön seçim sancısı başladı.  ittifak trafiğini hızlandırma kararı aldı.

Giriş Tarihi: 19.4.2018 10:21 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 10:50
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

'ın tarihini açıkladıktan sonra siyasi gündem hız kazandı. Alınan erken kararının ardından kulisler de aynı yoğunluğun içerisine girdi. Erken seçim kararı aynı şekilde muhalefet partilerini harekete geçirdi. Erken seçim kararı muhalefet partilerinin hesaplarını alt üst etti. Muhalefette ittifak, cumhurbaşkanı adayı ve ön seçim sancısı başladı. ittifak trafiğini hızlandırma kararı aldı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

CHP: 15 GÜN İÇERİSİNDE ADAYIMIZ BELLİ OLACAK

A Haber muhabiri Sena Alkan'ın aktardığı bilgilere göre, erken seçim kararının ardından sonra CHP'nin 'yı topladığı ve 4 saatlik süren bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi. MYK'nın ardından CHP'li açıklamalarda bulundu. Aktarılan bilgilere göre, CHP'nin henüz cumhurbaşkanı adayının kesinleşmediği ve Engin Altay'ın bu doğrultuda "CHP 15 gün içerisinde adayını belirleyecek" açıklamasını yaptığı öğrenildi.

ANA MUHALEFETTE İTTİFAK ARAYIŞI

CHP'nin kendi tabanına uygun aday mı çıkaracağı yoksa belli bir ittifak içerisine mi gireceği soruları da kulislerde dolaşıyor. Engin Altay daha önce "İttifak yapmayız demem" açıklamasını da yapmıştı. Bu yüzden CHP'nin 15 gün içerisinde yol haritasının belirleneceği ve bu süreç içerisinde de ittifak arayışlarına da gireceği bilgisi aktarıldı.

Muhalefette hesaplar alt üst
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
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