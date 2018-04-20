Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini biraz öne çekip 24 Haziran'ı açıklaması muhalefet cephesini resmen şoke etti. Siyasi aktörler, "Biz seçime hazırız, hodri meydan" dese de iç dünyalarında tam bir sarsıntı yaşanıyor. Bu açıdan en dikkat çekici parti doğal olarak CHP...

Ana muhalefet partisinin ne yapacağı merak ediliyor. Bütün örgütler teyakkuza geçirildi ama ortada ne aday var, ne de ittifaklara ilişkin somut öneri... Herkes CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrını bekliyor. Dışarıdan söylendiği gibi kimsenin milletvekilliği veya ön seçimle ilgilendiği yok. Hatta bir CHP'li şöyle diyor: "Bu bizde çok rastlanan bir durum değil."

Bu yüzden CHP kulislerinde tek şey konuşuluyor; Cumhurbaşkanı adayımız kim olacak? Önceki gün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefat eden amcası Mehmet Karabulut'un cenaze töreni için İstanbul Ataşehir'deydi. İçerenköy Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde yapılan cenaze töreninden sonra Kılıçdaroğlu, kalabalık bir grupla bir restorana gitti.

Bu buluşma, içinden geçtiğimiz günlere ilişkin ipuçları da içeriyordu. Katılanların kimliği, ayaküstü sohbetler bir anlamda CHP'deki ruh halini yansıtıyordu. Şu çok net; ayaküstü sohbetlerde en çok törene ve yemeğe katılan Muharrem İnce ve İlhan Kesici adı konuşuldu. Daha önemlisi onlar da harekete geçmiş ki, Kılıçdaroğlu'nun çevresini kuşatmıştı.

CHP'lilere göre iki isim de cumhurbaşkanlığı adaylığı için istekli. İbre onlardan yana döner mi bilinmez ama başka bir isme de CHP'liler şans vermiyor. Örneğin kamuoyunda adı sık geçen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e CHP'liler sıcak bakmıyor ve "yaşlılık" nedeniyle performans gösteremeyeceği söyleniyor.

Haluk Koç adı ise hiç geçmiyor. CHP'lilerin ihtimal vermedikleri bir isim de bizzat genel başkan Kılıçdaroğlu... Gerçi Bülent Tezcan "Partimizin en güçlü adayı Kılıçdaroğlu" diyor ama

CHP'liler farklı düşünüyor. Onlara göre Kılıçdaroğlu aday olup ikinci tura kalsa Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kazanır. Bir CHP'li sonucu da veriyor: "Yüzde 65 Erdoğan, yüzde 35 Kılıçdaroğlu..." CHP'liler arasında az konuşulan iki isim ise; Meral Akşener ve Abdüllatif Şener... Buna rağmen "Kılıçdaroğlu partilileri ters köşe yapar mı?" sorusuna "olmaz" deniyor ama bir an duraksamıyor da değil.

Şimdi gelelim ortak aday meselesine... Acaba CHP, İyi Parti veya Saadet Partisi'yle ittifak yaparak ortak aday çıkartır mı? Büyük çoğunluk bu konuda geç kalındığını düşünüyor. Bu durumda gördüğünüz gibi CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında Kesici gibi eski merkez sağa da sıcak gelebilecek ya da parti genetiğinden gelen Muharrem İnce veya benzeri isimler daha şanslı.

Bunun bir nedeni de CHP'lilerin çoklu adayla cumhurbaşkanlığı seçimine katılıp seçimi ikinci tura bırakmak düşüncesi... Bir anlamda 7 Haziran 2015 seçimleri gibi. Yani CHP, İP'in, Saadet'in ve HDP'nin kendi adayını göstermesini istiyor. Hatta "sayı ne kadar artarsa o kadar iyi olur" diye bakılıyor.

CHP kulislerinde biraz da tebessümle bu sürecin en büyük hayal kırıklığı yaşayanları da konuşuluyor. Onlar arasında kimler yok ki. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığını açıklayan Akif Hamzaçebi, Gürsel Tekin, Aykut Erdoğdu başta geliyor. Tabii aynı şekilde Ankara için adaylığını açıklayan Levent Gök de var.

Şimdi bunlar ne yapacak? Milletvekili adayı olacaklar mı yoksa kenarda yerel seçimleri mi bekleyecekler? İşleri zor. Aslında erken seçim kararı sadece içeride birilerinin değil, dışarıdakilerin de hesabını bozdu. Ona da yarın devam edelim.