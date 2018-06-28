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Son Dakika: 'nun istifasını isteyen 'li disipline sevk edildi

Son dakika haberi... 'den milletvekili seçilen , Parti Meclisi (PM) toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edildi. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) MYK olağünüstü toplandı. Toplantıda önemli kararların alınması bekleniyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 16:49 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 17:33
Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen CHP'li Gürsel Erol disipline sevk edildi

PM, Genel Başkan başkanlığında genel merkezde olağanüstü toplandı.

Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda disipline sevk işlemleri görüşüldü. Toplantı sonucunda, CHP'nin 41 yıl sonra milletvekili çıkardığı 'dan seçilen için disiplin kararı çıktı. Erol, CHP PM tarafından 24'e karşı 36 üyenin oyu ile tedbirli olarak "kesin ihraç" talebiyle YDK'ya sevk edildi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA İSTİFA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Erol, 24 Haziran seçimlerinin ardından Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapmış, ayrıca parti genel merkezi önünde oturma eylemi başlatacağını açıklamıştı.

CHP PM üyeleri Erdal Aksünger, Eren Erdem ve Necati Yılmaz da Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapmıştı ancak bu isimler için bir disiplin süreci işletilmedi.

CHP Tüzüğü'nde kesin çıkarma gerektiren parti suçlarında, "Partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak" maddesi bulunuyor.

Öte yandan toplantıda bazı üyelerin, PM'nin "seçim sonuçları değerlendirmesi" yerine "disiplin" başlığıyla toplanmasını eleştirdiği öğrenildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilere yönelik açıklamada bulunmadığı belirtildi.

CHP MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, Elazığ'dan milletvekili seçilen Gürsel Erol için ihraç talebinin çıktığı Parti Meclisi toplantısının ardından MYK üyelerini toplantıya çağırdı.

Toplantıda, son gelişmelere ilişkin bir dizi kararların alınacağı belirtildi.

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