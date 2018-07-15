İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleşecek olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsün'deki buluşma için bir dizi tedbir aldı.

İBB açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve vatandaşların katılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki buluşma için vatandaşlara 3 noktadan 90 bin adet kumanya dağıtımı yapılacak.

Köprü trafiğe kapatıldıktan sonra 150 bin adet su dağıtımı yapılacağı belirtilen açıklamada, "Sahnenin olduğu kısımda basın için bir adet mobil büfe, personel için bir adet mobil büfe ve acil durumlar için soğuk araç içerisinde kumanya ve benzeri malzeme bulundurulacak ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma programında, 47 adet mobil tuvalet de hizmet verecek." denildi.

Edirnekapı, Çengelköy ve Karacaahmet mezarlıklarında mobil iletişim araçları kurularak, mevlit okutulacağı ve meydanlarda bulunan Beyaz Masa iletişim noktalarının saat 01.00'e kadar açık olacağı kaydedilen açıklamada, "Yerinde çözüm araçları tüm meydanlarda ve etkinlik alanlarında hazır bulunacak, 15 Temmuz gazi ve şehit yakınları hafta boyunca ev ve iş yerlerinde ziyaret edilecek ve Aksaray 15 Temmuz tanıtım ofisi ve mobil araçlardan bayrak, tişört ve şapka dağıtımı yapılacak. Saraçhane'de ise şehitler için okunan mevlitten sonra cami önünde şerbet dağıtımı yapılacak. Hamidiye tarafından halka 60 bin adet su dağıtılacak ve 10 bin kişilik su, kumanya ve meyve suyu dağıtılacak. Bayrak ve tişört dağıtımının da yapılacağı Saraçhane'de, ihtiyaç halinde hasır dağıtımı gerçekleşecek. Saraçhane önünde beş noktadan özel kumanya dağıtımı yapılırken, anıt açılışından sonra 5 bin kişilik etli pilav, ayran, tatlı ikram edilecek."

Edirnekapı Şehitliği'nde 2, Çengelköy Mezarlığı'nda ise 1 mobil büfenin hizmet vereceği bildirilen açıklamada, İBB şirket binalarının da 15 Temmuz'da gerçekleşen kahraman mücadelenin unutturulmaması için görsellerle donatıldığı vurgulandı.