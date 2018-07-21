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Son Dakika: 'ın 'ne sevki kararlaştırıldı

Son dakika haberi... grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Adnan Oktar, 'ne nakledilecek. Oktar, 'nda tek kişilik koğuşta tutuluyordu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2018 10:52
Son Dakika: Adnan Oktar'ın Edirne Cezaevi'ne sevki kararlaştırıldı

grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Oktar, 'ne nakledilecek.

Alınan bilgiye göre, 'nda tek kişilik koğuşta tutulan Oktar'ın Edirne Cezaevi'ne sevki kararlaştırıldı.

EDİRNE'YE NAKLEDİLECEK

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Oktar'ın jandarma tarafından Edirne'ye nakledilmesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 182'si adliyeye sevk edilmişti.

168 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Bunlardan aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 168 şüpheli tutuklanırken, 13'ü adli kontrol tedbiriyle olmak üzere 14 kişi de serbest bırakılmıştı.

Oktar'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma" ve "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti.

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Son Dakika: Adnan Oktar'ın Edirne Cezaevi'ne sevki kararlaştırıldı
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