Akıllara zarar olay!

İstanbul Mali Suçlar ile Mücadele Şube ekipleri Adnan Oktar ve suç örgütüne yönelik gerçekleştirdikleri mali incelemede örgütün devleti trilyonlarca lira zarara uğrattığı ortaya çıktı. MASAK tarafından Oktar gurubunda bulunan şirketler tek tek incelendi. İncelemelerde usulsüz yapılan ticaretten grup milyonlar kazanırken devletinden zarara uğratıldığı tespit edildi.

ŞİRKETLER USULSÜZ DEVREDİLDİ

Müştekilerin verdiği ifade de "Gümrük açıklarını olan konşimentosuz mal çekimiyle Çin'deki tekstil üreticisi ve lojistik firmasını 2 milyon dolar dolandırdık. Akşam Gazetesi'nden Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre; Offshore üzerinden düşük fatura yöntemiyle devleti de vergi zararına uğratarak 2.2 milyon lira dolandırıcılık yaptık" dediler. İfadesi alınan bir müştekinin bazı şirketlerin devirleri konusunda da usulsüzlük yaptıklarını bunu da Adnan Oktar'ın bilgisi dahilinde yaptıklarını söylediler.

PARALARI OKTAR DAĞITMIŞ!

'Kedicikler'in yataklarının altında 20 ile 40 bin lira arası değişen para desteleri bulundu. İddiaya göre Oktar, 7 ay önce Yargıtay'ın kendisi hakkındaki davanın zamanaşımından kaldırılmasına ilişkin yerel mahkeme kararını bozması üzerine olası polis operasyonunda kaçmaları için kediciklere para dağıtmıştı.

'KEDiCiK'Li DOLANDIRICILAR

İlk olarak insanları PKK'lı ardından FETÖ'cü diyerek kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar bu sefer de "kedicik" yöntemiyle dolandırıcılığa başladılar. 75 yaşındaki Saadet U.'yu arayan dolandırıcılar, Saadet U.'yu arayarak, "Adnan Oktar operasyonunda adınız geçiyor. Oktar sizi "kedicik" diye kaydetmiş. Silah ve para görünüyor" dedi. U., "Hacca gideceğim. Dolandırıcı mısınız? 155'e şikâyet edeceğim" dedi. Dolandırıcılar, "Sizi 155'e aktarıyoruz" diyerek şebekenin diğer elemanı telefonu alarak kendisini polis olarak tanıttı. Dolandırıcılar inandırıcı olması için yaşlı kadına da bir parola verdiler. Sahtekarlara inanan Saadet U., verilen adrese gitti. Şüpheliler, U.'nun "bayrak" demesiyle 31 bin TL'yi alarak kayıplara karıştı.