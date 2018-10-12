‘Kayyuma birkaç milyon dolar’

FETÖ 'çatı davası'nın firari sanığı olan ve İçişleri Bakanlığı'nın listesinde 300 bin lira ödül konularak 'gri kategori'de aranan Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in ByLock yazışmaları MİT tarafından deşifre edildi. Dava dosyasına giren bu yazışmalarda İpek'in örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock'u kullanarak örgüte aracılar vasıtasıyla bilgi aktardığı, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'den aldığı talimatlara uygun hareket ederek çalışma yürüttüğü ortaya çıktı.

ByLock yazışmalarıyla ilgili hazırlanan raporda, Koza-İpek Holding ile ilgili örgütün yönlendirmesiyle birden fazla MASAK raporu hazırlandığı, 'şirketlerin birinci, ikinci dereceye düşürülmesi' şeklindeki kodlu ifadelerden MASAK'ın birinci ve ikinci dairelerinin kastedildiği kaydedildi. Raporda şu ifadeler yer aldı:

KAYNAĞI BELLİ OLMAYAN YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ

"Hamdi Akın İpek'in sahibi olduğu tüm şirketlerin 2000-2014 hesap hareketlerinin ortaya konduğu, Koza İpek Holding AŞ'nin 2004, 2005, 2006 yıllarında ciddi maddi güce eriştiği görülmüştür. Koza İpek'in Bergama Altın Madeni'ni satın aldığı dönemde kaynağı belli olmayan yüklü miktarda dövize sahip olduğu, FETÖ/PDY'nin kontrolündeki şirketler ile olan likidite hareketliliğinin dikkat çekici boyutlara ulaştığı belirlenmiştir. Mesela Koza İpek Holding A.Ş.'nin ana ortağı olduğu Atlantik Eğitim Yayın Taş. Bilgis. Tic. AŞ firması ve firmanın çalışan ile diğer ortaklarının dikkat çekici para hareketlerinin olması, ayrıca bu şahısların da aralarında olduğu bir grubun ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki bir adreste kurulu firmaya yapmış oldukları dikkat çekici para transferleri..."

FETÖ'YE KARAPARA AKLAMASI

Hürriyet'in haberine göre raporda, "Koza İpek Holding A.Ş. ile bağlantılı şirketler-şahıslar aracılığıyla FETÖ'nün yurtiçinde ve yurtdışındaki kuruluşlarına, örgüt ile bağlantılı şahıslara-şirketlere farklı açıklamalarla para transferi-aktarımı yapıldığı" belirtilirken ayrıca şu bilgiler yer aldı:

"Koza İpek Holding A.Ş.'nin hesap hareketlerine yönelik iki raporun örtüşmeyen hususlar içerdiği, ikinci raporu hazırlayan ve konuyla ilgili çalışma yaptığı belirtilen kamu görevlilerinin çoğunun ihraç edildiği, FETÖ/PDY tarafından ilk raporun by-pass edilerek holding eski sahiplerinin beraat ettirilmesinin hedeflendiği, FETÖ'nün kaynağı belli olmayan paraları holding hesapları üzerinden yurtdışına aktarıldığı, böylece kaynağı belli olmayan paranın holding üzerinden aklandığı..."

İŞTE O YAZIŞMALAR

Akın İpek'in Koza-İpek Holding'e 'atanması planlanan kayyum ve MASAK raporu' hakkında Ağustos ve Aralık 2015 tarihlerinde Bylock üzerinden örgütün elebaşısı Fetullah Gülen'e iletilmek üzere yaptığı yazışmalar şöyle:

Kayyum olarak tek başına şirketin başına kendini atamaya gücü yetecek biri olmalı ya da hükümet ile arası çok iyi olan, bizim dediğimizi yapacak kim olabilir.

Kayyum varken şirkette yapmak istediklerimiz var, şirketleri küçültmek gibi, yapı uygun ise HE'ye (Hoca Efendi) bunu sorabilir miyiz.

Bu süreçte menfaatini düşünen, hükümete dediğini yaptıracak veya partide gücü iyi olmalı, kendisinin ihtiyacı var gibi empoze edecek, bizim talebimiz olarak değil, fırtına sonunda başarı primi olarak kayyuma birkaç milyon dolar verilebilir.

Bizim arkadaşlardan bilgi var mı? MASAK ne yapıyor acaba? Buraya son göndereceği rapor iyi demiştiniz, MASAK'ın Lüksemburg'a en son gönderdiği rapor sorunsuz demiştiniz, hangi MASAK raporu? Şu an çalışılan mı?

Baran'ın (İpek Grubu avukatı) Anayasa Mahkemesi'ni takip ediyorum. Kodalaklar ile bazı şirketleri ikinci dereceye düşürmek için görüşeceğim.

Savcılık Koza Altın'ın hesaplarını istedi. MASAK'a verdik. Mevcut ekip uzun zamandır detaylı çalışıyor. Bu yeni tetikçiler bilgi istemeden rapor hazırlamaları durumunda düzeltme nasıl olacak.

Holding için şirket kuruldu. Holding hisselerini buradaki şirkete sermaye olarak koyabiliriz.









