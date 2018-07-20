FETÖ’cü İpek ev hapsinde

"FETULLAH Gülen'in bir gülüşüne servetimi bağışlarım" diyen firari FETÖ'cü işadamı Hamdi Akın
İpek, Londra
'da ev hapsine alındı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finansörlerinden Koza Holding'in eski sahibi İpek, İngilitere'de mahkemenin aldığı karar doğrultusunda gündüz Londra dışına çıkamayacak ve evinden başka bir yerde konaklayamayacak. Ayrıca İpek'in pasaportuna el konulmasına, cep telefonunun 24 saat açık olmasına karar verildi. BELGELERİ SAKLADI
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iade talebi üzerine ön inceleme yapan İngiliz makamları Adalet Bakanlığı
'nın talebini yerinde buldu. Bunun üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan İpek, polis eşliğinde mahkemeye getirildi. İpek'in şirketin varlıklarını kişisel hukuki masrafları için kullanmasına izin vermeyen mahkeme, Koza Altın
'ın İngiltere'deki iştiraki Koza Ltd'in İpek'in kişisel hukuki mücadelesini finanse etmek zorunda olmadığına hükmetmişti. Alınan kararda İpek'in, şirkete ait on milyonlarca doları banka dekontları ve diğer belgelerle sakladığının kanıtlanması etkili olmuştu.