PKK'dan izin almadan konuşamazsınız

HDP'nin gazi Meclis'te sınır ötesi operasyonlar ve terörle mücadele noktasında yürüttüğü spekülasyonlara Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan örnekleriyle cevap geldi. HDP'lilerin Türk dış politikasının 'Kürt' düşmanlığı üzerine kurulu olduğunu ve Türkiye'nin DEAŞ'a destek verdiğini iddia etmesi üzerine tansiyon iyice yükseldi. Bakan Çavuşoğlu, HDP'lilere, "Bugün sadece Türkiye gerçek manada DEAŞ ile mücadele ediyor. Kürt ve Süryaniler 'YPG/PKK' bizi evimizden etti, onları durdurun' diye bize geliyor. PKK'nın sözcüsü sizler Türkiye'ye asla bu çamuru atamazsınız" karşılığını verdi.



PKK'DAN İZİNSİZ KONUŞAMAZSINIZ

Gazi Meclis'te terör propagandası yapan ve Türkiye'yi Kürt düşmanlığı ile itham eden HDP'li milletvekillerinin iddialarını örnekleriyle çürüten Bakan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Türkiye'den başka hiçbir ülke, 4 bin DEAŞ'lıyı öldürmemiştir. Göğüs göğüse DEAŞ ile hiç kimse savaşmamıştır. Biz nasıl Afrin'de PKK'lıları gömdüysek, Türkiye içinde olduğu gibi, yine Fırat Kalkanı bölgesinde ve Irak'ta 4 binden fazla DEAŞ'lıyı da yok ettik. Türkiye kadar hiç kimse bu mücadeleyi vermedi. Irak'ta PKK ve YPG'nin Kürtlere, Süryanilere ve de Yezidilere nasıl zulmettiği ortada. Siz, PKK'dan izinsiz siz bir şey yapamazsınız" diye konuştu.







TÜRKİYE'YE KÜSTAH BENZETME

Bakan Çavuşoğlu, "Kürt düşmanlığı yapmıyoruz, derdimiz teröristler. Sonuna kadar PKK ve YPG ile mücadelemiz sürecek. Kürt düşmanlığı yapıyorsunuz diyenler, Süryaniler'in 'Okullarımız kapatılıp, bizim çocuklarımızı kendi bünyesine katıyorlar', feryadını dillendirmiyorsunuz. Çünkü PKK size izin vermez. YPG ve PKK Suriye ve Irak'ta en çok Kürt, Yezidi ve Süryanilere eziyet ediyor. Burada bir leşkargası varsa o da YPG ve PKK'dır" dedi. HDP'li vekillerin kendisine parmak göstermesine sert tepki gösteren Mevlüt Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



TÜRKİYE DEVLETİNİN BAKANIYIM

Türkiye Cumhuriyeti devletinin Dışişleri Bakanıyım, siz PKK'nın sözcüsüsünüz. Sizin ile bizim ilişkilerimiz, PKK ile sizin ilişkileriniz gibi değil. Yüce Meclis'e saygımız var. Siz bırakın dışişleri bakanını, herhangi bir insanı, herhangi bir şeyden menedemezsiniz. PKK sizi men eder ama siz beni menedemezsiniz." Gündemdeki konularla ilgili bilgiler de veren Bakan Çavuşoğlu Münbiç yol haritasının tamamlanması için ABD ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Önümüzdeki günlerde Fırat'ın doğusuna geçmek için son hazırlıklarımızı yapıyoruz.



VİZE SERBESTİSİ HAKKIMIZ

Avrupa Birliği'ne (AB) katılımla ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz ama AB'nin de atması gereken adımlar var. Vize serbestini elde etmemiz gerek, bu milletimizin hakkı. Göç konusunda birlikte atılacak adımlar şart.



AİHM'NİN KARARI İKİYÜZLÜLÜK

Bir mahkeme kendi kararlarıyla çelişmemelidir. Karar kesin hüküm değildir ve Türkiye'nin 3 ay içinde büyük mahkemeye taşıma hakkı vardır. 15 yıldır Yunanistan AİHM kararını uygulamıyor; birçok Avrupa ülkesi hala uygulamıyor. Türkiye'ye karşı yürütülen bu çifte standart ve ikiyüzlülüğe asla pabuç bırakmayacağız.

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