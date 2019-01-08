Başkan Erdoğan'dan Deniz Çakır tepkisi!

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:



"DERT BAŞKA"

Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanını bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır. En son 2-3 gün önce bir konserden çıkan başı açık başörtülü kızlarımıza bu şekilde sataşıp, Suudi Arabistan'a gidin, burada ne işiniz var diyenleri düşünün. Adı da sanatçıymış. Dert başka...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz Çakır'ın skandal sözlerine sert tepki

AK PARTİ YAŞAM ÇEŞİTLERİNİ GARANTİ ALTINA ALAN BİR ZİHNİYETTİR



Ne derseniz deyin, bu ülkede insanların yaşam biçimiyle uğraşan CHP zihniyetidir. AK Parti tam aksine yaşam çeşitlerini garanti altına alan bir zihniyettir. Bu milleti bidon kafalı, makarnacı, kömürcü diyerek aşağılayanların faşistliği lime lime üzerlerinden dökülmektedir. Türkiye sadece bu faşistler insanları içki içenler içmeyenler, sakallılar sakalsızlar diye ayırır. Yaşam tarzı dayatması sadece bu faşist CHP zihniyetine aittir. Asırlardır, farklılığı içinde yaşatan Anadolu insanı bu durumu zenginlik kaynağı olarak görür. Bu CHP zihniyeti hak ettiği dersi bir kez daha alacaktır.

DENİZ ÇAKIR BAŞÖRÜTÜLÜ KADINLARA HAKARET ETMİŞTİ

Zil zurna sarhoş haldeki Deniz Çakır, İstanbul'da bulunan bir AVM'de ortalığı birbirine kattı. Çakır oturduğu kafede yan masasında bulunan 6 başörtülü kadına, "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" diyerek sözlü tacizde bulundu. Kadınların izinsiz bir şekilde fotoğraflarını da çeken Çakır'a kafe personeli ve diğer müşteriler tepki gösterdi.



