Haberler > Günaydın Haberleri > Bu ne had bilmezlik Deniz Çakır

Bu ne had bilmezlik

, bir halde, performanslarıyla ünlü bir ’nin, en popüler kafelerinden birine gitti. Çakır, yan masada sohbet eden 6 başörtülü kadına “Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!” diyerek sözlü tacizde bulundu. İzinsiz fotoğraflarını çekerek onları rahatsız etti. Bu çirkin davranış karşısında kafedeki herkes şoke olurken, devreye giren diğer müşteriler ve personel, Çakır’a tepki gösterdi: “Kendinize gelin!”

ÖMER KARAHAN
ÖMER KARAHAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2019
Bu ne had bilmezlik Deniz Çakır

GEÇEN PAZAR AKŞAMI YAŞANDI
Deniz Çakır'in içinde beslediği nefret ve ötekileştirme duygusu, alkolün etkisiyle daha da açığa çıktı. Oyuncu, pazar akşamı, iki kız arkadaşıyla birlikte zil zurna sarhoş bir halde dünyaca ünlü markaların olduğu bir AVM'ye gitti. Üçlü, yine çok popüler olan ünlü bir kafeye oturdu. İşte olanlar da orada oldu.



MEKANDA DERİN BİR SESSİZLİK
Çakır, mekana oturur oturmaz yan masadaki 6'sı başörtülü olan 7 kişilik kadın grubunu hedef aldı. Oyuncu, kendi aralarında sohbet eden başörtülü kadınlara "Arabistan mı burası? Ne geziyorsunuz buralarda" diye sözlü tacizde bulundu. Çakır ardından masadaki kadınların tüm itirazlarına rağmen onların fotoğraflarını çekmeye başladı.



BİR KİŞİ HARİÇ HERKES UTANDI
Oradaki herkes gibi Çakır'ın iki arkadaşı da büyük şok yaşadı. İki kadın çaresizce ve utanç içinde tacize uğrayan masadakilerden özür diledi. Bu arada mekanda bulunanlar arasındaki birkaç kişi bu çirkin sözlerden dolayı Çakır'a tepki gösterip "Kendinize gelin!" dedi. Mekanın personeli ise arabuculuk görevi yapıp ortamı yatıştırmaya çalıştı. Pazar gecesi orada olan herkes büyük üzüntü yaşadı. Sadece bir kişi hariç... Deniz Çakır!

2019 ünlü isimler hakkında ne diyor? İşte Zeynep Turan kaleme aldı…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu ne had bilmezlik Deniz Çakır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN