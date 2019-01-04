Bu ne had bilmezlik Deniz Çakır

GEÇEN PAZAR AKŞAMI YAŞANDI

Deniz Çakır'in içinde beslediği nefret ve ötekileştirme duygusu, alkolün etkisiyle daha da açığa çıktı. Oyuncu, pazar akşamı, iki kız arkadaşıyla birlikte zil zurna sarhoş bir halde dünyaca ünlü markaların olduğu bir AVM'ye gitti. Üçlü, yine çok popüler olan ünlü bir kafeye oturdu. İşte olanlar da orada oldu.





MEKANDA DERİN BİR SESSİZLİK

Çakır, mekana oturur oturmaz yan masadaki 6'sı başörtülü olan 7 kişilik kadın grubunu hedef aldı. Oyuncu, kendi aralarında sohbet eden başörtülü kadınlara "Arabistan mı burası? Ne geziyorsunuz buralarda" diye sözlü tacizde bulundu. Çakır ardından masadaki kadınların tüm itirazlarına rağmen onların fotoğraflarını çekmeye başladı.





BİR KİŞİ HARİÇ HERKES UTANDI

Oradaki herkes gibi Çakır'ın iki arkadaşı da büyük şok yaşadı. İki kadın çaresizce ve utanç içinde tacize uğrayan masadakilerden özür diledi. Bu arada mekanda bulunanlar arasındaki birkaç kişi bu çirkin sözlerden dolayı Çakır'a tepki gösterip "Kendinize gelin!" dedi. Mekanın personeli ise arabuculuk görevi yapıp ortamı yatıştırmaya çalıştı. Pazar gecesi orada olan herkes büyük üzüntü yaşadı. Sadece bir kişi hariç... Deniz Çakır!