Haberler > Günaydın Haberleri > Son Dakika: Deniz Çakır hakkında soruşturma başlatıldı

Son Dakika: hakkında soruşturma başlatıldı

’da başörtülü kadınlara hakaret ettiği belirtilen oyuncu hakkında ’nca soruşturma başlatıldı.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2019 16:43 Güncelleme Tarihi: 5.1.2019 17:13
Son Dakika: Deniz Çakır hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul'daki bir mekanda oturan başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddia edilen Deniz Çakır hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Mağdur kadınlar tarafından savcılığa şikayette bulunulmuştu. Başsavcılık soruşturma dosyası oluşturdu. Soruşturmanın 'hakaret'suçu kapsamında yürütüldüğü öğrenildi.

Bu ne had bilmezlik Deniz Çakır

Deniz Çakır'ın pazar akşamı ünlü bir AVM'nin en popüler kafelerinden birine gidip yan masada sohbet eden 6 başörtülü kadına "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" diyerek sözlü tacizde bulunduğu iddia edilmişti. Çakır'ın alkollü olduğu ileri sürülmüştü.

Son dakika haber: Deniz Çakır'ın saldırdığı başörtülü kızlar suç duyurusunda bulundu!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Deniz Çakır hakkında soruşturma başlatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN