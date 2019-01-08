FETÖ'nün sözcüsü beton Ekrem... Aralarından su sızmıyor

CHP'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, FETÖ'ye ait Samanyolu TV'de şike kumpasına verdiği desteğin görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Beton Ekrem'in canlı yayında FETÖ'cülere övgüler yağdırmasının yankıları hala sürerken bir başka skandalı daha patlak verdi!FETÖ kanallarının müdavimi Ekrem İmamoğlu, 2013 dershane krizinde de FETÖ'cülerin sesi olmuş. Ortaya çıkan yeni bulgular, İmamoğlu'nun FETÖ kanallarına ve dershanelerine destek ziyaretleri gerçekleştirdiğini gösteriyor.FETÖ kanalı STV'de yorumculuk yapan, adeta kanalın müdavimi olan Ekrem İmamoğlu'nun o günlerde FETÖ'cülerle arasından su sızmamış! Gerek FETÖ gazetelerine gerek kanallarına destek ziyaretlerine koşan İmamoğlu, FETÖ'cüler tarafından "ilgi ve alaka" ile karşılanmış!İmamoğlu'nun FETÖ bağlantılarının derinliği her geçen gün yeni bulgularla karşımıza çıkıyor! Dershanelerin kapatılma döneminde FETÖ'nün sözcülüğünü yapan İmamoğlu, 2014 yerel seçimlerinden sonra da ilk röportajını yine FETÖ'nün yayın organı ZAMAN'a vermiş!.

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