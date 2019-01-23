35 TL etiketle 4 ay önce piyasaya sürülen 'Mustafa Kemal' kitabının 1881 adet özel baskısı 23 Ocak'ta Atatürk'ün ölüm saati olan 9'u 5 geçe satışa sunuldu

ÖZEL SERİ VURGUSU YAPILDI

2 bin 500 liraya satılan kitabın özel seri olduğu, elle ciltlendiği ve 'özel' olduğuna vurgu yapıldı.

4 MİLYON 702 BİN LİRAYI CEBE İNDİRDİ

Kısa sürede 2500 liradan kitap satın alacak 1881 kişi bulmayı başaran Yılmaz Özdil, Atatürk sömürüsünden 4.7 milyon lirayı cebine indirdi.

Atatürk maskesi ile soygun

TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU



Çiftlik Bank vurgunuyla milyonları dolandıran 'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın'a methiyeler düzen Yılmaz Özdil, "Ben aslında Tosun'u takdir ediyorum. Bak vallaha Uğur Abi. 35 yıllık gazeteciliğimde benim gelidiğim nokta yani Tosun'a para verebilecek, 1 milyar dolar verebilecek bir ahali varsa bunların parasını almak sevap zaten abi, almazsan günah" ifadesini kullanmıştı.

Yılmaz Özdil'den Atatürk istismarıyla milyonluk vurgun

SOYGUNA SKANDAL SAVUNMA



Yılmaz Özdil, 2 bin 500 TL'ye satılacak olan "Mustafa Kemal" kitabının özel serisiyle ilgili bugün köşesinde skandal bir savunma yazısı yazarak, "Bu koleksiyon kitabı, elektrik faturası değil. doğalgaz faturası değil. Ödemek zorunda değilsin. Almaya mecbur değilsin" dedi. Her fırsatta gariban edebiyatı yapan zihniyetin sahteliği Özdil'in "fakirsen alma" demeye getirdiği yazısıyla bir kez daha açığa çıktı.

Atatürk adını kullanarak simsarlık yapan Yılmaz Özdil, 2500 liraya kitap satmasını, " Prestij kitaplara bir kaç örnek vereyim. Otomobil efsanesi Ferrari'nin kitabı var, 30 bin lira. Moda ikonu Valentino'nun hayatını anlatan kitap var, 12 bin lira. Marilyn Monroe'yu anlatan kitap var, 6 bin lira. Osmanlı padişahı Üçüncü Selim tarafından saray mimarlığına atanan Antoine Ignace Melling'in gravürlerinden oluşan kitap var, sıkı durun, 70 bin lira! Piri Reis var, 2 bin 200 lira. Evliya Çelebi var, 2 bin lira. Mimar Sinan var, 3 bin lira. Bu kitap Sinan'ı istismar etmek için mi hazırlandı, yoksa Sinan'ı onurlandırmak için mi? Elbette onurlandırmak için hazırlandı. Kapadokya var, 4 bin 900 lira. Afrodisyas var, 5 bin 250 lira. Ephesos var, 5 bin 740 lira. İpek Yolu var, 7 bin lira. Anadolu Halıları var, 8 bin 400 lira. Şöyle bir incele, memleketle gurur duyarsın, öylesine muhteşem eserlerdir. Muhibbi Divanı var, 2 bin 400 lira. Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlıca'ya tercüme ettirilen Klaudios Ptolemaios var, coğrafya kitabı, 3 bin 500 lira. Osmanlı Sikkeleri var, 3 bin 870 lira. Osmanlı Sultanları var, 4 bin 900 lira. Osmanlı Tarihi var, 15 bin lira. Üçüncü Ahmet var mesela, 12 bin 500 lira." ifadeleriyle savundu.