‘Tek dertleri kim nereyi götürecek’

BUGÜN NELER OLDU

Yerelseçim için 'Martın sonu bahar' olan CHP'de şimdiden 'Martın sonu kaos' oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında önceki gün toplanan ve 18 saat süren MYK ve PM toplantısında kavga çıktı, hakaretler havada uçuştu. 150 adayın açıklandığı görüşmelerde özellikle İstanbul'un ilçeleri partilileri birbirine düşürdü. "Benim adayım olsun" ısrarları, rant kavgasını öne çıkardı. MYK'da, bazı üyeler, Beşiktaş, Kadıköy ve Ataşehir başta olmak üzere bazı aday tercihlerine karşı çıkarken Onursal Adıgüzel ile Faik Öztrak arasında yumruklaşmaya varan kavga yaşandı. İşte detaylar:Beşiktaş adayı Rıza Akpolat, Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı ve Ataşehir adayı Battal İlgezdi tartışmaların odağındaki isimler oldu. MYK'da CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ile İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel bazı ilçe belediye başkanlarına karşı çıktı. Hamzaçebi toplantı salonunu terk etti. Adıgüzel ise ayağa kalkıp, bağırarak konuşma yaptı. Adıgüzel ve Hamzaçebi'ye bazı MYK üyelerinin destek vermesi kavga çıkardı. Parti sözcüsü Faik Öztrak ile muhalefet eden MYK üyeleri arasında küfürleşmeler yaşandı. İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu yaşanan tartışmadan sonra salonu terketti.PM'ye sunulan İstanbul'daki bazı ilçe belediye başkan adaylarını istemeyen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu saat 22.13'de istifa ettiğini duyurdu. Kaftancıoğlu 6 saat sonra 'yerel seçim sürecinde CHP İstanbul örgütünün sesini partimizin karar mekanizmalarına yeterince yansıtamadığımı düşündüğünü ancak yoğun baskı üzerine görevine devam edeceğini' açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun partinin hakimiyetini kaybettiğini belirten bazı MYK üyeleri, bildiri yayımlamaya hazırlanıyor.Kavgalı, küfürlü ve hakaretli geçen toplantıda yaşanan gerilim sosyal medyada da bir hayli tartışıldı. Eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün twitter hesabından, "Belediye başkanlıklarında tek dert, 'kim nereyi götürecek' Dayanışma ve hizmet yarışı değil kıskançlık ve rekabet. Seçime 2 ay kala, 'istediğim kişi aday olmadı' istifaları. MYK'sı, PM'si tek adamın ağzına bakar. Şimdi söyleyin bu hangi parti...?" mesajını paylaştı.Muğla'nın Marmaris ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Ali Acar, 15 belediye meclis üyesiyle birlikte partisinden istifa etti. Acar, "Yalnızca Marmaris'in değil, Muğla'nın 'tek adama' teslim edilişine seyirci kalmayacağız" dedi.CHP Menemen İlçe Başkanı Hürol Taklak da, Belediye Başkanı Tahir Şahin'in aday gösterilmemesine tepki olarak ilçe yönetimiyle görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.CHP Sancaktepe İlçe Yönetim Kurulu da Alper Yeğin'in Sancaktepe Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmemesine tepki göstererek istifa etti./ ANKARA/ SABAH