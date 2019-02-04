CHP'de tek adam isyanı!

CHP'de, yerel seçimlere yönelik aday tespitinde yapılan son iki Parti Meclisi toplantısı, CHP'deki hizipleşmeyi gözler önüne serdi. Kılıçdaroğlu önceki gün parti meclisinde 'MYK'yı oylayın' diyerek rest çekti. 14'e karşı 44 oyla, bundan sonraki adayları belirleme ve belirlenmiş adayları değiştirme yetkisini aldı. Bu yetkiyle Kılıçdaroğlu'nun özellikle Maltepe'de Ali Kılıç, Silivri'de Özcan Işıklar, Bodrum'da Mehmet Kocadon ve Etimesgut'ta Aylin Nazlıaka'yı rahatlıkla aday gösterebileceği ortaya çıktı..

14'E KARŞI 44 OYLA...



En çok tartışma da "Atatürk posteri tartışması" yüzünden partiden atılan eski vekil Aylin Nazlıaka'nın adı üzerinde çıktı. Odasındaki Atatürk resmini indirdiği iddiasıyla tartıştığı Nazlıaka'ya karşı çıkan PM üyesi ve milletvekili Necati Yılmaz, isyan bayrağını açtı.

CHP'de tartışmalı PM! İstanbul adayları belirlendi

Kılıçdaroğlu'na PM tarafından verilen 'diktatör' yetkisine kızdı: 14'e karşı 44 oyla kurullarınızın yetkilerini devredin tek kişiye, sonra hep birlikte başkalarını suçlarsınız 'Tek adam yönetimi!' diye...





NECATİ YILMAZ