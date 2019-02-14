AK Parti'den Ankara için son seçim anketi açıklaması

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından gazete, televizyon ve haber ajanslarının Ankara temsilcilerinin katılımıyla bir otelde düzenlenen kahvaltıda buluşan Özhaseki, AK Parti ve MHP arasında devam eden Cumhur İttifakı görüşmelerine ilişkin soruları yanıtladı.

Özhaseki, AK Parti ile MHP arasındaki görüşmelerle ilgili, "MHP ile ilk başladığımızda büyükşehirler üzerinden gidelim diye düşünmüştük ama sonra Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli Bey'in görüşmeleriyle bunun genişletilebileceği fikri olgunlaştı. Biz de görüşüyoruz. İller üzerinde tek tek bakıyoruz." dedi.

Türkiye'nin geçmiş olduğu hassas süreçten dolayı özellikle Güneydoğu'da ve bazı illerde PKK'ya veya FETÖ'ye yakın isimlerin iş başına gelme riskine karşı titizlikle hareket ettiklerini belirten Özhaseki, 20 civarında ilde ittifak yapabileceklerini ancak bu sayının artması ya da eksilmesinin söz konusu olduğunu söyledi.

Kamuoyu araştırmalarının ve yerel aktörlerin hazırladığı raporların daha etkili olduğunu ifade eden Özhaseki, hazırlanan bu raporları dikkate alarak MHP ile görüşmelere devam ettiklerini vurguladı.

Özhaseki, yerel seçim hazırlıkları çerçevesindeki Cumhur İttifakı görüşmelerinin ne zaman neticeleneceğinin sorulması üzerine, "Biz istesek de geciktiremeyiz. Çünkü 5 günümüz var. Bunun 2-3 gün içinde sonuçlanması lazım." diye konuştu.

"BELEDİYE MECLİS ÜYELİKLERİNİN DE TEK OLMASI DOĞRU"

Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifakı görüşmelerinde gündeme gelen meclis üyelikleri konusuna ilişkin, şunları kaydetti:

"Eğer bazı yerlerde başkan adayları üzerinde ittifak etmişsek belediye meclis üyeliklerinin de tek olması doğru. Bunu böyle yapmaya çalışacağız. Öncesinde bütün partilerde, 'adaylıklar hususunda bir ittifak yapalım ama meclis üyeliklerinde bütün partilerin oyları belli olsun' gibi bir temel anlayış vardı. Ama zaman içerisinde birçok yerde birleşmeler, ayrılmalar, listelerin teke düşürülmesi gibi bir durum ortaya çıkınca, hiçbir partinin oyunun bu dönemde ne kadar olduğu gerçekliğini ortaya koyacak bir done olmayacak elimizde. O zaman belediye başkanlarının da rahat çalışabilmesi için meclislerinde çoğunluğu elde tutması gerekiyor. Yoksa belediyelerde birçok iş tıkanabilir. Biz de belediye meclislerinde birçok yerde beraber gitmeyi deneyeceğiz. Ankara da dahil."

Özhaseki, "Tek aday koyduğumuz yerlerde listenin tek olması doğru fikir olarak bize geliyor. Ama bazı yerlerde de yarışıyoruz. Oralarda ise listeyi teklemenin manası yok." değerlendirmesinde bulundu.

SON SÖZÜ LİDERLER SÖYLEYECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında tekrar bir görüşme olup olmayacağı yönündeki soruya Özhaseki, "Onlar bir araya gelir mi bilemiyorum. Ama nihayetinde yaptığımız çalışmaları biz kendi genel başkanımıza, arkadaşlar da genel başkanlarına arz edeceklerdir. Son sözü onlar söyleyeceklerdir." karşılığını verdi.

Özhaseki, "Millet İttifakı'nda aday göstermeme istifaları beraberinde getirdi. Siz böyle bir risk görür müsünüz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Belki bu riskin en çok olacağı parti biziz. Şundan dolayı, önce gayret eden, uğraşan, 5 yıl boyunca emek vermiş bazı belediye başkanlarımızı, biz aday olarak göstermedik. İşte orada aday gösterilmeyince insanız, neler düşündüğümüzü az çok herkes tahmin edebilir. Ancak bir dava şuuru çerçevesinde arkadaşlarımızdan uzun boylu bir itiraz gelmedi. Kendilerine durumu izah ettik."

"AYNI OLGUNLUĞU BİRÇOK ARKADAŞIMIZIN GÖSTERECEĞİNİ ZANNEDİYORUM"

Geçen günlerde mevcut belediye başkanlarından aday gösterilmeyen bir ismin kendisine "Benim günahımın ne olduğunu söyler misiniz?" diye sorduğunu dile getiren Özhaseki, "Anketler... İstiyorsanız odama çıkalım anketlere bakın. Müfettiş arkadaşların yazdıkları raporlara da bakın. Onları görün, kimseye bühtan etmeyin." cevabını verdiğini anlattı.

Bu durumu çok büyük bir olgunlukla atlattıklarını aktaran Özhaseki, "Şimdi de yine aynı olgunluğu birçok arkadaşımızın göstereceğini zannediyorum." dedi.

Özhaseki, izah edildiğinde başka yerlerde olduğu gibi yürüyüşler yapılıp istifa mekanizmasının arka arkaya patlamayacağını söyledi.

"İKİ PARTİNİN OYU BİLE YÜZDE 50'Yİ AŞMAMIZA YETİYOR"

Ankara'daki son anketlerin sorulması üzerine Özhaseki, "Rahatız, işimize bakıyoruz. İlk günlerde dağınıklık vardı. Ama çok şükür, biz çıktıkça, anlattıkça taşlar yerli yerine oturdu. Bizim kendimize has parti tabanımız var. Beraber olduğumuz, ittifak ettiğimiz MHP var. Bizim iki partinin oyu bile başlı başına yüzde 50'yi aşmamıza yetiyor." dedi.

Özhaseki, projelerini anlattığı kitapçığa işaret ederek "10 senedir 'adayım' diyen bir arkadaşın çıkıp şöyle bir kitapçık ortaya koyması lazım." ifadesini kullandı.

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın dile getirdiği eleştirilerin hatırlatılması üzerine Özhaseki, "Bunlara, su fiyatları projesini anlatarak cevap verdim. Şaşkınlık içerisinde izledim. Su, ekmek, otobüs fiyatları tarifedir. Belediye, oturur burada bir maliyet hesabı yapar. Bir tarifedir bu. Bu bir proje değildir. Eğer raylı sistemle, yeşil alanlarla ilgili bir şey söylüyorsanız bu bir projedir." dedi.

"ELİMİZDE BİR DELİL, BİLGİ OLSA SAVCILIĞA VERİRİZ"

Özhaseki, "PKK ve FETÖ'ye yakın isimler belediye başkanı olmasın diye Cumhur İttifakı'nı genişlettik." sözleri hatırlatılarak muhalefetten belediye başkan adayı gösterilenler arasında FETÖ mensubu bir ismin olup olmadığına yönelik bir soruya şu cevabı verdi:

"Elbette elimizde bir delil, bilgi olsa mahkemeye, savcılığa veririz. Delilden ziyade, FETÖ ağzı kullanma, FETÖ'nün sözcülüğünü yapma, FETÖ'yü meşrulaştırma gibi bir durum varsa, buna yol açacak birtakım işaretler varsa, oradaki bizim yerelden gelen raporlarda arkadaşlarımız işaret etmişse, ona dikkat ediyoruz. Yoksa bilinen bir şahıs bile olsa direkt söyleriz, kimseyi zan altında bırakmak istemeyiz. Titizliğimizin altını çizmek için söyledim."