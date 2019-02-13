Özhaseki Kılıçdaroğlu'ndan aldığı tazminatla Ankaralılara döner dağıtacak

2010 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bütçe görüşmeleri sırasında, o dönem Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mehmet Özhaseki'yi hedef almıştı. Özhaseki, CHP'li Kılıçdaroğlu'nun hakaret ve iftiralarını yargıya taşınmıştı.

27 BİN LİRA TAZMİNAT KAZANDI

23 Ekim 2010 tarihinde TBMM'deki bütçe görüşmelerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini hedef alan açıklamalarını yargıya taşıyan AK Partili Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan avukatlık masrafı dahil 27 bin TL tazminat kazandı.

YARGITAY ONADI

Özhaseki'nin, Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı dava sonucu 2015 yılında verilen tazminat kararı geçtiğimiz günlerde Yargıtayca onanmış, Kılıçdaroğlu'nun mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleriyle beraber Özhaseki'ye yaklaşık 27 bin TL ödemesine hükmedilmişti.

ÖZHASEKİ ANKARALILARI DÖNER ZİYAFETİNE DAVET ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, tazminatı aldıktan sonra bu ücreti halka döner olarak dağıtacağını açıklamıştı. Özhaseki verdiği sözü yarın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda yerine getirecek. Kurulacak döner tezgâhlarında vatandaşlara ücretsiz döner dağıtılacak. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki vatandaşları döner ziyafetine davet etti. Saat 13.00'te gerçekleşecek olan programa Mehmet Özhaseki de katılacak.