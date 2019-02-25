Kılıçdaroğlu'na parti içinden "üçlük atış"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün kasetle istifasını sağladığı Deniz Baykal'ın koltuğuna oturdu. Partinin eski yöneticileri, aHaber'de yayınlanan YAZ BOZ'a ve TAKVİM'e önemli açıklamalarda bulundu..

CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'den şok Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!

CHP ESKİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ONUR ÖYMEN:



CHP'nin kendisine benzemeyen yapıyla ittifakının nedenini anlamıyorum. 2007 seçimlerinden önce ABD Büyükelçiliği'nde yemeğe davet edildik. ABD, Baykal'ın istifasından 10 ay önce Kılıçdaroğlu'nu partinin başına getirmeyi planladı. CHP'nin il ve ilçe teşkilatlarına sık sık yabancı temsilciler gidiyor. Türkiye söz konusu olduğunda, muhalefet iktidarla hareket etmeli....

CHP ESKİ MİLLETVEKİLİ YILDIRAY SAPAN:



Kılıçdaroğlu'nu FETÖ getirdi. Örgüt, 2003'teki 3 Mart Tezkeresi'nden sonra CHP'ye sızdı. Partinin şu anda 34 belediye başkan adayı FETÖ'cü... Kılıçdaroğlu bir proje ve FETÖ'nün belediyeler imamı, baş danışmanıydı..

CHP ESKİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI MEHMET SEVİGEN



CHP yönetimi şu anda parti içindeki karşı guruba soykırım yaptı. CHP'nin gerçek sahipleri, 31 Mart'tan sonra partiye sahip çıkacak. Ülkeyi bütün olarak gören CHP'yi özlüyoruz. Kaset kumpasıyla büyük oyun oynandı.

İŞTE KİRLİ İTTİFAK

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin ilçe başkanı, "Seçimde CHP'nin Şişli adayı Keskin'i destekleyeceğiz. Kürdistan'da kayyumdaki belediyeleri geri alacağız" dedi. Keskin ise Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağı önünde yapılan bu terör propagandasına sessiz kaldı.