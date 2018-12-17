CHP’li sarhoş başkan beni öldürecekti

BUGÜN NELER OLDU

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde alkollü olarak direksiyon başına geçen CHP Çınarcık İlçe Başkanı Ali Zara'nın çarptığı motosikleti genç kazayı SABAH'a anlattı. Olaydan şans eseri yaralı kurtulan Erşen Yücel, "Alkollü başkan, yaya olsaydım beni öldürmüştü" dedi. Yalova Çınarcık'ta önceki akşam bir kafeteryadan çıkan ve evine gitmek için motosikletine binen 30 yaşındaki Erşen Yücel, alkolü bir şekilde direksiyon başına geçen CHP Çınarcık ilçe başkanı Ali Zara yüzünden az daha canından oluyordu. Alkollü olan Zara'nın kaza yaptığını bile fark etmediğini söyleyen Yücel, "Bana çarptı ve motosikletle birlikte yere düştüm. Kazayı fark etmedi ve üzerimden geçmeye çalıştı. Bağırıp, sesimi güçlükle duyurdum. Sonra camı açtı ve bana "beni neden durdurdun ne oldu?" diye sorunca alkollü olduğunu anladım. Kaza yaptığının bile farkında değildi" dedi.Kazadan taktığı kask ve diğer koruma ekipmanları sayesinde kurtulan Erşen Yücel, "O gece motosikletimle değil yaya olsaydım. Bana çarpmakla kalmayacak, kaza yaptığını fark etmediği için üzerimden geçip gidecekti. 180 promil alkollü olduğu tespit edildi. Daha sonra bana 'şikâyetçi olma masraflarını karşılarım' dedi. Ertesi gün masrafın 25 bin lira olduğunu öğrenince de telefonunu kapattı. " dedi. Yücel hastane raporları ile kaza tespit raporlarını alarak CHP ilçe başkanı hakkında şikâyetçi oldu.