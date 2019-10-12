İzmir Barosu'ndan skandal çağrı! PKK'ya böyle destek oldular

İzmir Barosu, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatına ilişkin skandal bir açıklamaya imza attı.

Daha önce de terör örgütü PKK'yı savunan açıklamalar yapan baro, dün yaptığı açıklama ile de Türkiye'ye harekatı durdurması çağrısı yaptı. Her fırsatta terör örgütü yanında saf tutan baroya sosyal medyadan da yoğun tepki geldi.

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İŞTE BARO TARAFINDAN YAPILAN SKANDAL AÇIKLAMA

"Savaşa karşı çıkmanın tarihsel bir sorumluluk olduğu düşüncesiyle, dün olduğu gibi bugün de diyoruz ki; "Savaş insan onurunun, temel hak ve özgürlüklerin yok edilmesi, yıkım, açlık, sefalet demektir. Savaş, insanlığın geçmişten bugüne biriktirdiği maddi ve manevi değerlerin tahrip edilmesi demektir."