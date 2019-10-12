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'ndan skandal çağrı! 'ya böyle destek oldular

, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü /'ye yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin skandal bir açıklamaya imza attı. PKK'ya yönelik operasyonların sonlandırılması çağrısı yapan baro, daha önce de terör örgütü PKK için yaptığı destek açıklamalarından dolayı tepki toplamıştı.

Giriş Tarihi: 12.10.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 12:03
İzmir Barosu'ndan skandal çağrı! PKK'ya böyle destek oldular

İzmir Barosu, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatına ilişkin skandal bir açıklamaya imza attı.

Daha önce de terör örgütü PKK'yı savunan açıklamalar yapan baro, dün yaptığı açıklama ile de Türkiye'ye harekatı durdurması çağrısı yaptı. Her fırsatta terör örgütü yanında saf tutan baroya sosyal medyadan da yoğun tepki geldi.

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İŞTE BARO TARAFINDAN YAPILAN SKANDAL AÇIKLAMA

"Savaşa karşı çıkmanın tarihsel bir sorumluluk olduğu düşüncesiyle, dün olduğu gibi bugün de diyoruz ki; "Savaş insan onurunun, temel hak ve özgürlüklerin yok edilmesi, yıkım, açlık, sefalet demektir. Savaş, insanlığın geçmişten bugüne biriktirdiği maddi ve manevi değerlerin tahrip edilmesi demektir."

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İzmir Barosu'ndan skandal çağrı! PKK'ya böyle destek oldular
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