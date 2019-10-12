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'nda 'nin kullandığı yerli ve milli silahlar

'nin yerli ve milli silahları hangileri? () 'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği operasyonda hangi silahları kullanıyor? Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 415 oldu. Edinilen son dakika bilgisine göre, Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. 4.güne girilen harekat kapsamında şu ana kadar Telabyad ve Rasulayn ilçelerindeki 13 köy teröristlerden temizlendi. Son yıllarda kendi milli silahlarını geliştiren ve dışa bağımlılığı giderek azalan Türk ordusunun ürettiği silahlar da düşmanlar için en caydırıcı güçlerimizden biri. Bakın Türk ordusunun hali hazırda elinde hangi milli silahlar var.

Giriş Tarihi: 12.10.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 11:46
Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı yerli ve milli silahlar

Son yıllardaki gelişimimizden dolayı tüm dünyanın dikkatini çeken yerli ve milli silahlarımız, 'nda kullanılıyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı yerli ve milli silahlar

İşte 'nin 'nda kullandığı yerli ve milli silahlar!

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Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı yerli ve milli silahlar

ARMA ZIRHLI MUH. ARACI - OTOKAR

Karanlıkta, siste, dumanda görüyor, ilerliyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı yerli ve milli silahlar

Özel ekipmanları sayesinde suda gidebildiği gibi saatte 8 kilometre hıza da çıkabiliyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı yerli ve milli silahlar

12 personel ve 24 ton yük taşıyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı yerli ve milli silahlar

Yüksek balistik koruma sistemine sahip.

Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı yerli ve milli silahlar

9 personel taşıyabiliyor. 110 km. hız yapıyor.

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