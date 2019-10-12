Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı yerli ve milli silahlar

Türkiye'nin yerli ve milli silahları hangileri? Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği operasyonda hangi silahları kullanıyor? Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 415 oldu. Edinilen son dakika bilgisine göre, Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. 4.güne girilen harekat kapsamında şu ana kadar Telabyad ve Rasulayn ilçelerindeki 13 köy teröristlerden temizlendi. Son yıllarda kendi milli silahlarını geliştiren ve dışa bağımlılığı giderek azalan Türk ordusunun ürettiği silahlar da düşmanlar için en caydırıcı güçlerimizden biri. Bakın Türk ordusunun hali hazırda elinde hangi milli silahlar var.
Giriş Tarihi: 12.10.2019
11:21
Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
11:46
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