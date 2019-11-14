Kararlı duruş

BUGÜN NELER OLDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine ABD'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.Oval Ofis'te yapılan başbaşa görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçildi. Erdoğan ve Trump, daha sonra Oval Ofis'te bazı Cumhuriyetçi senatörlerle bir araya geldi. Erdoğan, burada senatörlerin sorularını da yanıtladı. Ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, özetle şöyle dedi:Bugün Sayın Başkan ile gündemimizde yer alan konulara ilişkin kapsamlı ve samimi görüşmeler kaydettik.Türk Amerikan ilişkilerinin güçlü ve sağlıklı bir zeminde ilerletilmesi, işbirliğimizin derinleştirilmesi konularında hemfikiriz.Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.(Trump'ın mektuplarıyla ilgili) O mektupları ben bugün Sayın Başkan'a takdim ettim. Ferit Abdi Şahin denilen bu teröristin Amerika gibi bir ülkenin başkanı tarafından muhatap alınmasını üzüntüyle karşıladım.Bunlarla ilgili de belgeleri verdim.Hatta CIA teşkilatının bu adamın terörist olduğuna dair vermiş olduğu belgeyi de kendilerine bugün takdim ettim. Gelen mektubu da yine aynı şekilde kendilerine verdik.Türkiye, 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile terörle mücadelede yeni ve önemli bir adım atmıştır. Ülkemiz bu harekatla PKK, YPG'nin Suriye'deki ayrılıkçı gündemine ağır darbe vurmuştur. 17 Ekim mutabakatımızla Suriye'de işbirliğimizin geliştirilmesi için önemli bir fırsat yakaladığımızı düşünüyoruz. Türkiye ve ABD, DEAŞ'ı tamamen bitirmek ve Suriye'ye barış ve istikrar getirmek için birlikte çalışabilir.Bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok. Sorunumuz terör örgütleriyle. Kürtlerin içinden çıkan bir kısım teröristler, YPG, PYD ki bunlar PKK'nın uzantıları. Nasıl ki Kuzey Irak'ta Kürt kardeşlerimizle münasebetlerimiz gayet iyiyse Kuzey Suriye'deki Kürt kardeşlerimizle bizim sorunumuz yok. Herhalde teröristlere sizler de sahip çıkmazsınız, kim olursa olsun.FETÖ, Türkiye'nin anayasal düzenini başarısız bir darbe girişimiyle ortadan kaldırmaya kalkışmış bir terör örgütüdür.251 insanımızı katleden, 2 bin 193 insanımızı yaralayan bu teröristler, Parlamentomuzu havadan bombalama cüretini dahi gösterebilmişlerdir.Görüşmelerimizde FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyetinin sona erdirilmesi yönündeki talebimizi ve beklentilerimizi bir kez daha vurguluyoruz.Temsilciler Meclisi'nde 29 Ekim'de alınan kararlarının tam da bu amaca hizmet ettiğini, Türk milletini incittiğini ve ilişkilerimize gölge düşürme gayesi güttüğünü Sayın Başkan ile paylaştım.ABD Başkanı Donald Trump, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini" söyledi. Orta Doğu'daki terörle mücadeleye işaret eden Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıpkı bizim mücadele ettiğimiz gibi terörle mücadele ediyor" ifadesini kullandı.Türk ve Amerikalı yetkililerin F-35 krizinin çözümü konusunda yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Trump, "Umuyorum ki bu durumu çözebiliriz" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin DEAŞ elebaşı Bağdadi'ye yönelik operasyondaki işbirliği ve katkısından dolayı teşekkür eden Trump, Türkiye-ABD ilişkilerine de değinerek "Türkiye ve ABD müttefikliği NATO ve Orta Doğu için çok önemli bir güç" dedi.ABD Başkanı Trump, iki ülke ilişkilerinin çok iyi olduğunun altını çizerek "Erdoğan, Türkiye halkı için muhteşem bir iş yapıyor." değerlendirmesinde bulundu. Trump, Türkiye'nin mültecilere yönelik 40 milyar, Avrupa'nın ise 3 milyar dolar harcadığını ve DEAŞ tutuklularının Avrupa'ya gönderilmesi gerektiğini de vurguladı. ABD Başkanı Trump, Türk ve Amerikalı yetkililerin F-35 meselesinin çözümü konusunda yoğun şekilde çalıştıklarını açıkladı.Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmi törenle karşılandı. Daha sonra Şeref Defteri'ni imzalayan Erdoğan, baş başa görüşme için Oval Ofis'e geçti. "Erdoğan'ı ağırlamak büyük bir onur" diyen Trump, ikili görüşme öncesinde Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan ile uzun süredir dost olduklarını vurgulayan Trump, Türkiye- Suriye sınırında yaptığı işlerden dolayı Erdoğan'a teşekkür ettiğini söyledi. Trump, bölgedeki tarihi anladığını da belirterek, "Onların (Türkiye ile YPG-PKK) sorunlarını anlıyorum. Türkiye'den de birçok insan hayatını kaybetti. Bunun hakkında da bir şeyler yapmak zorundayız. Bu tek yön bir yol değil. Ateşkes sürüyor, Kürtlerle (YPG/PKK) görüştük, gayet memnunlar" diye konuştu. Türkiye ile ABD'nin ticaret hacmini genişletmeye çalıştıklarını da vurgulayan Trump "Kolaylıkla 100 milyar dolar olabilir" dedi.Başkan Erdoğan, görüşmede Trump'a 'Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi' başlıklı bir dosya da verdi. Dosyada, Türkiye'nin terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG ile mücadelesi, Barış Pınarı Harekâtı ve Türkiye'nin Suriyelilere ev sahipliği bölümleri yer aldı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik ABD ziyaretinin ilk gününde ABD'nin ve Türkiye'nin önde gelen iş insanlarıyla bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Washington'da bulunan Erdoğan, önceki gün ABD Ticaret Odası, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye- ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.Türkiye ve ABD'nin önde gelen şirketlerinin tepe yöneticilerinin katıldığı toplantıda ABD firmalarından Nasdaq, Hilwood Havacılık, UPS, GE, Cisco, Honeywell, Pepsi, Hilton, Citi, Google, Coca Cola, Cargill, Uber şirketleri yer aldı. Toplantıya Türkiye'nin yakından ilgilendiği Patriot ve F-35 sistemlerini üreten firmaların üst düzey yöneticileri de iştirak etti. Toplantıda ayrıca THY, Limak, TAV, Borusan, Kale Group gibi Türk şirketlerinin temsilcileri ile ABD Ticaret Odası, Türkiye Varlık Fonu, Dış DEİK ve TAİK'ten yöneticiler de bulundu. Türkiye ile ABD arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedeflediklerini belirten Erdoğan, her iki ülkenin iş insanlarına yatırım konusunda işbirliği çağrısı yaptı. Türkiye'ye yatırım yapanın her zaman kazandığını vurgulayan Erdoğan, hükümet olarak da yatırımların kolaylaştırılması için adımlar attıklarını kaydetti.Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump ile başbaşa görüşme gerçekleştirdi. Ziyarete ilişkin Twitter ve Instagram haseplarından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Karşılıklı ziyaretlerin ülkelerimiz arasında dostluğu daha da güçlendireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan, Oval Ofis'te senatörlerle yaptığı toplantı sırasında adeta ders verdi. Erdoğan, Trump'a dönerek, "Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır" dedi. Senatörlere, "Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi evladıdır" bilgisini veren Erdoğan, "Güvenli Bölge'ye 1 milyon, Rakka ve Deyrizor bölgesine de 1 milyon mülteci yerleştirebiliriz" diye konuştu. Trump da Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını, Avrupa'nın artık sorumluluk alması gerektiğini söyledi.