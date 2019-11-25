"Beştepe'deki CHP'li" yalanı partiyi karıştırdı! Kanıtsız bir iddianın peşine takılan CHP şimdi kanıt soruyor!

"Beştepe'deki CHP'li" yalanı CHP'yi birbirine düşürdü. Twitter'dan Muharrem İnce'ye yüklenen bulunan Özkoç, ''Kanıtın varsa konuş, yoksa sus! İnce dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!" dedi.





"CHP'DE KANIT İRONİSİ"



Muharrem İnce'ye ''Kanıtın varsa konuş, yoksa sus! İnce dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!" diyerek yüklenen Engin Özkoç ve partisi, kanıtsız ve asılsız bir şekilde "Beştepe'deki CHP'li" yalanını pohpohlamıştı..

Muharrem İnce dün Yalova'da yaptığı basın toplantısında ''Dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretilmiştir, bunu rakiplerim değil, partideki küçük bir grup üretmiştir'' demişti.





TEKNE İDDİASINDA ADI GEÇİYORDU!



Engin Özkoç'un, Muharrem İnce'nin iddialarına bu denli sert bir yanıt vermesi, "İnce'nin tekne iddiaları doğru mu?" sorusunu akıllara getirdi.

CHP'li Muharrem İnce, CHP Genel Merkezi'nde kendisine kumpas kuranların geçen yaz aynı teknede tatil yaptıklarını söylemişti.

İnce, CHP'nin içinde 'çete' olduğu yönündeki sözleri hatırlatılarak söz konusu çetenin kimlerden oluştuğu yönündeki soruya "Onlar kendilerini iyi bilirler. Mesela aynı teknede yazın tatil yapmışlardır. Onlar kendilerini bilirler" cevabını vermişti.

Akşam'dan Ercan Öztürk'ün CHP Genel Merkezi'ne yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre İnce'nin sözünü ettiği teknede tatil olayı Çeşme'de yaşandı. CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu ve Grup Başkan Vekili Engin Özkoç geçen yaz Çeşme'de bir iş adamının teknesinde buluştu.