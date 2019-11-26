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Son dakika: "Külliye'ye giden 'li" entrikasıyla tepki çeken Rahmi Turan bugünkü yazısı ile, Başkan Erdoğan'dan özür diledi

'de kurgulanan ve partiyi son günlerde karıştıran kumpas olayı ile ilgili son dakika haberi geldi. Rahmi Turan bugünkü yazısında CHP içindeki kavgaya ilişkin ifadelere yer verdi. CHP içinde kurgulanan bir kumpası "20 yıllık arkadaşıma güvendim" diyerek köşesinde yazan ve iddiaların yalanlanması sonucu büyük tepki çeken Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, Başkan Erdoğan'dan ve 'den özür diledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 26.11.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 10:32
Son dakika: Külliye'ye giden CHP'li entrikasıyla tepki çeken Rahmi Turan bugünkü yazısı ile, Başkan Erdoğan'dan özür diledi

CHP Genel Merkezi'nde kurgulandığı ortaya çıkan çirkin bir iddiayı köşesinde gündeme getirerek tepkileri üzerine çeken Rahmi Turan, Başkan Erdoğan'dan ve Muharrem İnce'den özür diledi.

CHP'nin kurguladığı "Külliye'ye giden CHP'li" entrikası ile tepki çeken Rahmi Turan, Başkan Erdoğan'dan özür diledi


İşte Rahmi Turan'ın o ifadeleri:

"SON DERECE ÜZGÜNÜM"

Haber kaynağım olan 20 yıllık gazeteci arkadaşıma güvenerek kulis bilgisi niteliğinde (iç sayfada) yazdığım yorum-haberle Türkiye'nin gündemini bu kadar meşgul ettiğim için son derece üzgünüm..

"ERDOĞAN'DAN VE İNCE'DEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Doğru olmadığı anlaşılan haberde adı geçen:– Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'dan…
– CHP eski Yalova milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den…
– Ve tüm siz sevgili okurlarımdan özür diliyorum.

Bunu bir "trafik kazası" gibi kabul etmek gerekiyor. Kasıtlı olmadan, dikkatsizlik sonucu ortaya çıkan bir hatadır bu!

RAHMİ TURAN KULLANILDI MI?

Rahmi Turan, haber kaynağına ilişkin "20 yıllık gazeteci arkadaşıma güvendim" demiş, kaynağı Talat Atilla ise kulis bilgisinin kaynağı olarak CHP'yi göstermiş ve iddiayı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğruladığını söylemişti. Turan'ın özür dilemesi ve "kaynağıma güvendiğim için üzgünüm" demesi, akıllara "CHP Genel Merkezi'nin entrikalarına kurban mı gitti?" sorusunu getirdi..

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Son dakika: "Külliye'ye giden CHP'li" entrikasıyla tepki çeken Rahmi Turan bugünkü yazısı ile, Başkan Erdoğan'dan özür diledi
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