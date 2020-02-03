Başkan Erdoğan: Muhatap Rusya değil Rejim! Önümüzü kesme durumu olmasın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rejim'in saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Nokta koymak yok. Aynı şekilde operasyon devam ediyor. Muhatap Rusya değil Rejim. önümüzü kesme durumu olmasın." dedi ve ekledi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları;

"MUHATAP RUSYA DEĞİL REJİM! ÖNÜMÜZÜ KESME DURUMU OLMASIN"

Şu anda zaten harekat devam ediyor. Tespit edilen 40'a yakın nokta şu anda sürekli operasyonun sürekli hedefleri arasında ve ilk belirlemelere göre de 30 ile 35 civarında karşı taraftan Suriyeli bu ekibin içerisinde etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Fakat noktayı koymak yok aynı şekilde operasyon devam ediyor. Özellikle Rus yetkili makamlarına da 'burada muhatabımız siz değilsiniz, rejimdir ve bizim önümüzü kesme gibi bir durum olmasın'. Çünkü burada biz bir taraftan şehit verirken bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Şu anda biz F-16'larımız da dahil olmak üzere Fırtına obüslerimiz, toplarımız hepsi arazide Milli İstihbarat Teşkilatımızın (MİT) belirlemiş olduğu noktaları tamamen ateş hattında tutuyor.