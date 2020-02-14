Son dakika: FETÖ’den tutuklanan CHP’li eski belediye başkanı hakim karşısında! Şok eden ifadeler

Son dakika haber: FETÖ üyeliği nedeniyle Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan Burak Oğuz'un yargılanmasına başlandı. İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Burak Oğuz ve avukatları katıldı. İzleyiciler arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Deniz Yücel'in de olduğu duruşmayı partililer de takip etti.

Mahkeme salonunda yapılan kimlik tespitinde mesleğini belediye başkanı olarak beyan eden Burak Oğuz, herhangi bir gelirinin ise bulunmadığını söyledi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Burak Oğuz, mahkemedeki ifadesinde, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) mahrem imamı olduğu ifade edilen H.Ç. ile şirketinin muhasebesini tuttuğum için bir kez görüştüm. Şuan görsem tanımam. TSK'nın mahrem imamı olduğunu da bilmiyordum. FETÖ'nün sözde Deniz Kuvvetleri genel müdürü F.D.'nin bu konumda olduğunu bilmem de mümkün değil" dedi.

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"2010 REFERANDUMUNDA AKTİF OLARAK CHP İÇİN ÇALIŞTIM"



Çocukluğundan beri Afrika'yı çok sevdiğini savunan Burak Oğuz, "O dönemde bir Afrika açılımı vardı. İnternetten Afrika ile iş yapmak için araştırma yaptığımda daha sonra FETÖ ile iltisaklı olduğu için kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) ile tanıştım" diye konuştu.

Muhasebesini tuttuğu şirketleri CHP'de aktif siyaset yapabilmek için bıraktığını da anlatan Oğuz, "2010 Referandumunda aktif olarak CHP için çalıştım. M.E. 'evet kampanyasında' çalıştığı için şirketlerinin muhasebesini benden aldı" diye konuştu.



"SAYGIDAN DOLAYI BAZI KİŞİLER 'HOCAM' DİYORLARDI"



FETÖ tarafından yapılan sohbet toplantılarına işe yeni başladığı ve çevre yapması gerektiği için zaman zaman katıldığını söyleyen Oğuz, "Herkes birbirine 'hocam' diyebilir. Bana gösterdikleri saygıdan dolayı bazı kişiler 'hocam' diyorlardı. Yamanlar Kolejinde olduğu iddia edilen Fethullah Gülen'in yatak odasını hiç görmedim. 2014'ten sonra bir haber sitesi kurduk ve haber temin etmek için Cihan Haber Ajansı ile çalıştık. Arama kaydım olan şahıslarla şirketlerinin muhasebesini tuttuğum için görüştüm" dedi.







"MUHTEMELEN ORADA FETHULLAH GÜLEN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜR"



26 Ekim-1 Kasım 2011'de FETÖ'nün mahrem imamlarından olduğu ifade edilen H.Ç. ile birlikte yaptıkları ABD ziyareti boyunca gezdiğini ve alışveriş yaptığını söyleyen Burak Oğuz, "H.Ç. Amerika'ya iş görüşmeleri için gittiğini söyledi. Muhtemelen orada Fethullah Gülen ile görüşmüştür. Ben konuşmalarından öyle anladım" şeklinde konuştu.

Burak Oğuz'u 10 yıldır tanıdığını söyleyen tanık M.T., "FETÖ ile ilgisi bulunduğunu bilmiyordum. Aldığım duyumlar üzerine haber yaptım. Urla'da, 'Burak Oğuz FETÖ'cü' diye dedikodular dolanıyordu. Kendisine sorduğumda 'bir bağlantım yok' dedi" ifadelerini kullandı.

Burak Oğuz'u Urla Belediye Başkan adayı olduktan sonra tanıdığını ifade eden tanık Ö.Ş. ise "Başka bir aday esnaf ziyareti yaparken Burak Oğuz'un babasının, 'Benim oğlum FETÖ'cü. Urla için çok kötü olacak. Bir şeyler yapın' dediğini öğrendim. Daha sonra bana sosyal medyadan ulaşan bir öğrenci, Burak Oğuz'un FETÖ'nün Buca'da yaptığı toplantılarda imamlık yaptığını söyledi. Burak Oğuz'un, Fethullah Gülen'in Yamanlar Kolejinde bulunan yatak odasına geziler düzenlediğini öğrendim. Düzenli bağış yapmayanları sohbet toplantılarına almadığını da öğrendim" dedi.



"YÖNETİM KURULU ÜYELERİ FETÖ İMAMLARININ TALİMATIYLA SEÇİLİRDİ"

Duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan ve halen FETÖ'den yargılanan G.D., KHK ile kapatılan İGİD'de idari işler ve mali işlerle ilgilendiğini ifade ederek, "Burak Oğuz İGİD'de yönetim kurulu üyesiydi. İGİD'de yönetim kurulu üyeleri cemaat imamlarının talimatıyla seçilirdi. İGİD zaten FETÖ güdümlü bir dernekti" diye konuştu.



Mahkeme heyeti, duruşmaya öğle arası verdi.



OLAY



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla gözaltına alınan CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, çıkarıldığı mahkeme tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Urla Belediye Başkanlığı görevinden de alınan Oğuz hakkında hazırlanan iddianamede, Oğuz'un FETÖ bağlantılarına yer verilirken, mahrem imam ile aynı uçakta yan yana koltuklarda ABD'ye gittiği ve Oğuz'un, örgütün renklendirme yöntemiyle hareket ettiği ifade edildi.



