MİT kumpası talimatı Pensilvanya’dan

MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve MİT görevlilerine yönelik 7 Şubat 2012'de gerçekleştirilen kumpasla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianameye göre FETÖ, 15 Temmuz darbe girişimine gelene kadar hükümet ile güç mücadelesine girdi. FETÖ hedefine ulaşmak için Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, İzmir Askeri Casusluk, MİT TIR'ları ve 17-25 Aralık gibi kumpas soruşturmaları yaptı. İddanamede FETÖ'cü savcı Sadrettin Sarıkaya'nın Hakan Fidan'ı ifadeye çağırması ise hükümete yönelik ilk darbe girişimi olarak ifade edildi. MİT kumpasındaki temel hedef, Türkiye'nin çözüm sürecinde yürüttüğü politikalardan dolayı MİT'i PKK ile ilişki içindeymiş gibi göstermekti. MİT görevlilerinin ifadeye çağrılıp, haklarında yakalama kararı çıkartılması ise Erdoğan'ın ameliyat olacağı güne denk getirildi. Bu FETÖ'nün hükümete karşı ilk darbe girişimi oldu.



FETÖ'NÜN KURYELERİ

MİT kumpasının Türkiye Emniyet imamı Bahadır kod adlı Çetin Özgür ve Kartal kod adlı Yargı imamı İlyas Şahin'in Ocak 2012'de İstanbul'dan ABD'ye giderek FETÖ elebaşından talimat almasıyla gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Özgür 10 Ocak'ta ABD'ye giderken 10 gün sonra Bosna Hersek üzerinden 29 Ocak'ta İstanbul'a döndü. Şahin ise 20 Ocak'ta ABD'ye gidip, 30 Ocak'ta döndü. Talimat öncesi MİT, Emniyet, yargı imamları Diyarbakır'da toplantı yaptı. Gülen'den alınan talimat sonrası 2-4 Şubat 2012'de ise Ankara'daki Asya Termal Otel'de toplandı. Bu toplantı ile yol haritası oluşturuldu.

Son dakika! MİT görevlilerine kumpas kuran FETÖ'cü hainlere ağırlaştırılmış müebbet... | Video

İLK HAZIRLIK DİYARBAKIR'DA

Soruşturma kapsamında örgütün o dönem Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ndeki üyelerinden sorumlu mahrem imamı olan 'Bayrak' kod adlı gizli tanık ifadesinde Özgür'ün 2012 Ocak'ta Diyarbakır'a gelerek mahrem imam Hüseyin Civan'la görüştüğünü söyledi. Bu görüşmede MİT'in PKK ile mücadeleye sekte vurduğuna ilişkin görüşlerin dile getirildiğini aktaran gizli tanık, toplantıda gözaltına alınacak olan Hakan Fidan'a sorulabilecek soruların planlandığını vurguladı.

Özgür ve Şahin'in kumpas için FETÖ elebaşından onay almasının ardından 13 Ocak 2012'de yapılan KCK operasyonunda ele geçtiği iddia edilen Oslo kayıtlarına ait dijitaller 3 Şubat'ta incelemeye alındı.



FETÖ ÖNCEDEN KOYDU

Ses kayıtlarının DTP Diyarbakır İl Başkanlığı binasına sonradan bulunacak şekilde FETÖ'cüler tarafından konulduğu belirlendi. Ardından ise gözaltı kararı Erdoğan'ın ameliyat olduğu gün olan 7 Şubat'ta çıkarıldı. Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüphelilerden Şenel Eskitürk'ün, Ayhan Albayrak'ın kendisine "Hakan Fidan ifadeye gelseydi Sadrettin Sarıkaya tarafından kesinlikle tutuklanacaktı" dediği aktarıldı.





53 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan 154 sayfalık iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin onayına gönderildi. İddianamede o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde görev yapan bakanlar, halen MİT Başkanı olan Hakan Fidan, eski MİT Müsteşarı Emre Taner, eski MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ile 2 MİT personelinin aralarında bulunduğu 32 kişi mağdur olarak gösterildi. İddianamede FETÖ'cü emniyet müdürlerinin gözaltına alıp deşifre ettiği MİT görevlisi Mustafa Özer ise müşteki olarak yer aldı. Soruşturmanın 2015'te Özer'in sunduğu deliller ve şikâyet doğrultusunda başlatıldığı ve 5 yıl boyunca titizlikle yürütüldüğü belirtildi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, 14'ü tutuklu 15'i firari toplam 34 kişi şüpheli olarak yer aldı. 17-25 Aralık darbe girişimlerinde de rol alan ve şu an cezaevinde olan dönemin Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün, yardımcısı Ömer Köse ve eski MİT elemanı Aykut Akbulut yanı sıra FETÖ'nün mahrem imamları da şüpheliler arasında bulunuyor. FETÖ'cü şüphelilerin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs", "casusluk", "silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği", "nitelikli resmî belgede sahtecilik", "soruşturmanın gizliliğini







MİT KUMPASINDA CHP İZİ

İddianamede Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Bolu Milletvekili olduğu dönemde, 19 Eylül 2011'de Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na MİT görevlileri Hakan Fidan ve MİT Eski Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş hakkında şikâyet dilekçesi verdiği, bu dilekçenin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğine dikkat çekiliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen, 16 Ocak 2012'de Alp Kağan Polatkan'ın şikâyet dilekçesi ile Özcan'ın dilekçesinin aynı konu ve şüphelilerle ilgili olduğu gerekçesiyle birleştirilmelerine karar verdi. İddianamede; 25 Haziran 2013'te Özcan'ın dosyanın tarafı olmadığına karar verildiğine dikkat çekildi.







KUMPASLARIN BAŞ ORGANİZATÖRÜ

"Arif" kod isimli Marmara Bölgesi emniyet imamı Ali Rıza Tekinkaya'nın 2-4 Şubat arasında Ankara Kızılcahamam Asya Termal Otelde 5202 numaralı odada konakladığı tespit edildi. Yan odasında ise Güneydoğu Bölgesi Emniyet İmamı Bekir kod isimli Hüseyin Civan'ın kaldığı belirlendi. Bu tespit sonrası otelde o tarihlerde kalan isimler tek tek incelendi. İnceleme sonucunda ABD'deki Hakan Atilla davasının hâkimi Richard Berckman'ı 2014'te İstanbul'da ağırlayan Hukuk Bürosu ortaklarından firari Yüksek Karkın, FETÖ üyeliği ile suçlanan 96 kişinin konakladığı ortaya çıkarıldı. Bu kişiler arasında Karlov suikastını gerçekleştiren Mert Altıntaş'ın mahrem imamları Murat Tokay ve Ahmet Kılınçarslan, Deniz Kuvvetleri mahrem imamlarından Sunay Elmas, polis memurları Türkiye imamı Kamil Bayram, Güneydoğu Anadolu emniyet imamı Hüseyin Civan da yer alıyor. İddianamede Tekinkaya için "Ergenekon ve Balyoz ile 17-25 Aralık'a kadar emniyetçe yapılan bütün operasyonları organize eden kişidir" denildi.ihlal" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 26 yıldan 53 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.



Nazif KARAMAN /ÖZEL İSTİBARAT Kenan KIRAN-Fatih ULAŞ/SABAH