Son dakika! MİT görevlilerine kumpas kuran FETÖ'cü hainlere ağırlaştırılmış müebbet... | Video

Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü 7 Şubat 2012'de Milli İstihbarat Teşkilatı'nı hedef alan bir kumpasa kalkışmıştı. MİT'i terör örgütü PKK ile ilişkiliymiş gibi lanse edip başta MİT Başkanı Hakan Fidan olmak üzere çok sayıda MİT yöneticisine kumpas kurmuştu.