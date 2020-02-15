Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'ten siyasi ayak itirafı

FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları, haftalardır gündemden düşmüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağını söylemiş, fakat adeta dağ fare doğurmuştu.



CHP YANDAŞI MEDYADAN BOMBA İTİRAF



Kılıçdaroğlu CHP'sinin FETÖ'ye teslim olmasının ardından birçok CHP'li isim duruma tepki göstermiş, hatta tepki gösteren bazıla isimler hakkında ihraç süreci başlatışmıştı. Son olarak CHP medyası da partinin FETÖ'ye teslim oluşunu adeta itiraf etti. CHP yandaşı haberleriyle bilinen Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, yine CHP yandaşı bir TV kanalı olan FOX TV'ye bağlanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



"CHP FETÖ'YE DESTEK OLDU"



CHP'nin FETÖ'ye olan desteğine dikkat çeken Zeyrek, "CHP düşmanımın düşmanı dostumdur yaklaşımıyla FETÖ'nün yaptığı bir takım icraatlerde destek oldu." dedi.

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