Siyasi ayak bizatihi Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti'nin Meclis'teki grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

* Son günlerde FETÖ'nün siyasi ayağı diye esip gürlemeye başladı. Kılıçdaroğlu, bize çamur atmaya çalışırken elinde çamurla yakalanmıştır. Çünkü bu ülkede FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir.

* Sayın Baykal'ın genel başkanlıktan ayrılması ve yerine Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle CHP bu işin tam göbeğine yerleşti. Kılıçdaroğlu, kaset kumpasının dahi sorumluluğunu üzerimize yıkmaya çalışarak, FETÖ'nün istediği yolda yürümeye başladı. Bölücü, mezhepçi terör örgütleriyle ve uzantılarıyla kol kola yürüyen CHP, 17-25 Aralık'tan sonra bu kadroya FETÖ'yü de dahil etmiştir. Esasen bu konuda söyleyecek tek sözü olmayan partinin FETÖ'nün siyasi ayağı diye ortaya çıkması, suç mahalline dönen hırsız misali kendi kendini ele vermesidir.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'FETÖ'nün siyasi ayağı' cevabı | Video

BU ZAT OMURGASIZDIR



* Bu zat ve ekibi omurgasızdır. FETÖ'ye diyet borçludur. Tek dertleri AK Parti'ye ve şahsıma zarar vermektir. 15 Temmuz'u kontrollü darbe olarak niteleyen Kılıçdaroğlu'na bu aklı ve tabiri veren kim? O da FETÖ. FETÖ üyeliğinden hapiste olan Kılıçdaroğlu'nun bir danışmanı ByLock'ta yazıştığı örgüt abilerine, "Kılıçdaroğlu'na istediklerini söyletebileceklerini" belirtiyor.

* 7 Şubat MİT krizinde kumpasın önüne geçmek için çalışırken dönemin CHP milletvekilleri "MİT Müsteşarı yetmez, Başbakan da soruşturmaya dahil edilsin" diyerek FETÖ tezlerinin borazanlığını yapıyorlardı.

* 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişiminde FETÖ savcılarının hukuksuz emirlerine karşı koyan devlet görevlilerini "Sanmayın, bu devran böyle gidecek" diyerek tehdit eden Kılıçdaroğlu'nun kendisidir. CHP grup kürsüsüden aylar boyunca FETÖ mensuplarının montaj ve iftira kasetlerinin dinletti.



FETÖ İLE AYNI SAFTA DURDU



* FETÖ ne demişse, Kılıçdaroğlu aynını tekrar etmiştir. Biz, FETÖ'nün üzerine giderken Kılıçdaroğlu, emniyet ve yargı içinde çöreklenmiş bu yapıyı devletin vicdanı diye tarif ediyordu.

* CHP dershanelerin kapatılmasıyla ilgili düzenlemeyi FETÖ'nün talebine uygun şekilde Anayasa Mahkemesi'ne taşıyarak bu yapıyla aynı safta durduğunu belli etti. Biz, FETÖ'nün üzerine gittikçe, Kılıçdaroğlu "Biz cemaat dahil bu grupların özgürlük alanını genişletmek istiyoruz" diyerek siyaseten nerede durduğunu gösteriyordu.

* Sözde adalet yürüyüşünü aslında FETÖ'cüler için yaptı. Kapatılan FETÖ medyasıyla dayanışma içinde oldu. Gezi'de FETÖ'nün her argümanına dört elle sarıldı.

* Madem bu işler soru sorarak oluyor öyleyse ben de birkaç soru sorayım: FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ'cülerin devirmeye çalıştığı siyasetçi midir yoksa yükseltmeye çalıştığı siyasetçi midir? FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ'nün darbe gecesi öldürmeye çalıştığı siyasetçi midir FETÖ'nün yol verdiği siyasetçi midir? Gezi'den önce hükümete tehdit, FETÖ lobisiyle toplantılar, FETÖ kanalından şahsıma tehditler. Kaçarsam dışarıda beni yakalayacakmış. Nereye bakarsan bak, FETÖ'nün siyasi ayağı tamamen Bay Kemal'in yatak odasına girmiş, haberi yok.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert FETÖ cevabı | Video

BU BENİM DEĞİL SİZİN GÖREVİNİZ



* Buradan soruyorum, malum Genelkurmay Başkanı, bir diğer Genelkurmay Başkanı. Şimdi soruyorum, her ikisinin de Genelkurmay Başkanlığı döneminde çıksınlar şunu söylesinler, "Biz şu kadar FETÖ'cü subayı ordudan ihraç ettik" diye. Bu görev kimin? Benim görevim değil, sizin görevinizdi. Niye ihraç etmediniz? Yüksek Askeri Şura'da önümüze imza için getiriyorlardı. Önümüze geldikten sonra da imzalar atılır. Bunların içinde çoğu zaman FETÖ'cü değil, Nurcuların içinden Kurdoğlu takımı vardır. Peki bunlar neye atıyordu imzayı? Onlara atıyordu. Peki FETÖ'cülere niye atmadınız? Onları niye ihraç etmediniz?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile bir araya geldi.



FELAKET SENARYOLARINI YIRTIP ATTIK



* Ekonomiye ilişkin mesajlar da veren Erdoğan, " 2019'da başladığımızda, birileri yine milletimizin umudunu kırmak için kendilerine biçilmiş rollerini oynuyorlardı. Onların senaryosuna göre, 2018'deki kur-faiz-enflasyon darbe girişiminin ardından Türkiye 2019'da tümüyle batacak, bitecek, yerle yeksan olacaktı. Bunlara göre dolar 10 lira olacak, enflasyon yüzde 30'u aşacak, bankalarımız tökezleyecek, hazinemiz iflas edecekti. Aldığımız kararlar, uygulamaya koyduğumuz tedbirler, iş dünyamızın dirayetli duruşu ve milletimizin desteğiyle, felaket senaryolarını yırtıp attık. Enflasyonda yıl sonu hedefimiz olan yüzde 8.5'un bile altına ineceğiz" dedi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması | Video

REJİM SALDIRIRSA HER YERDE VURURUZ



* Bize verilen sözler yerine getirilmediği gibi anlaşmalara da kimse uymuyor. Madem durum buysa biz de artık lafa değil sadece sahadaki gerçeklere bakarak hareket edeceğiz. Şubat ayının sonuna kadar rejimi Soçi muhtırası sınırları dışına yani gözlem noktalarımızın gerisine çıkartmakta kararlıyız. Karada ve havada her ne gerekiyorsa çekinmeden, tereddüt etmeden, hiçbir oyalamaya meydan vermeden bunu yapacağız.

* İdlib'de sivil yerleşim yerlerini vuran hava araçları artık eskisi gibi rahat hareket edemeyeceklerdir. Karada da rejim güçlerini aynı şekilde belirlediğimiz sınırların ötesine kadar kovalayacağız. Gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib ile ve Soçi muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum. Harekat bölgelerimize yönelik tacizlere ilişkin karşılık özellikle hakkımızdır. Hakkımızı da gerektiğinde bire on misliyle vereceğimiz, en küçük bir ihlali dahi affetmeyeceğimiz bir döneme girdik. Şehitlerimizin bir tek damla kanını dahi teröristlerin ve rejimin tüm güçlerine değişmeyiz.

* Ülkemizin ne terör örgütlerinin eylem sahası haline getirilmesine ne de kukla rejimlerin burnunun dibinde sürekli tehdit unsuru olarak kalmasına izin vereceğiz. Birileri de içerde sürekli fitne çıkarmanın peşinde. Üstelik bunu dışarıdan ve içeriden belli kesimlerle aynı anda aynı argümanlarla, aynı hedeflere saldırarak yapıyorlar. Bunun adı tetikçiliktir, alçaklıktır, fırsatçılıktır.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu! (12 Şubat 2020 Salı) | Video

PATARA YILI



Başkan Erdoğan, 2020'yi Patara yılı ilan ettiklerini açıkladı. Erdoğan; Elazığ ve Malatya depremi için AK Parti'nin açtığı bağış kampanyasında bugüne kadar 1milyon TL yardım toplandığını bildirdi.



KONYALI KADİR



Konya'da şiddet gören kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker'le ilgili soruya Erdoğan, "Şimdi orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi. Bundan sonraki süreç tamamen yargı ile ilgili bir süreç. Temenni ederiz ki adil bir karara varırlar" cevabını verdi.



ERDOĞAN PUTİN ILE İDLİB'İ GÖRÜŞTÜ



Başkan Erdoğan dün Rusya lideri Vladimir Putin ile telefonla İdlib'deki son gelişmeleri görüştü. Erdoğan grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını üzerine görüşmeyle ilgili şunları söyledi: "İdlib'de devam eden süreci Sayın Putin ile değerlendirdik. Bu değerlendirmede özellikle askerlerimizin, rejim güçleri hatta hatta Rusya'nın vermiş olduğu hasarları ele aldık. Bu konuyla ilgili olarak askerlerimizin Türkiye'de, Dışişleri, Savunma ve istihbaratın da Moskova'da bir araya gelmeleri konusunda Sayın Putin ile mutabakata vardık. En kısa zamanda bu görüşmeleri yapacağız" dedi. ABD Başkanı Donald Trump'la her an görüşmesinin olabileceğini ifade eden Erdoğan, Türk heyetinin NATO ile görüşmelerini sürdürdüğünü söyledi.