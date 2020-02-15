Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek'ten FOX TV'de FETÖ'nün siyasi ayağı ve CHP itirafı | Video
Bir süredir devam eden FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına; Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek'in FOX TV'deki FETÖ itirafı damga vurdu! Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek, FETÖ'nün siyasi ayağı ve CHP ile ilgili açıklamasında "CHP, düşmanımın düşmanı dostumdur yaklaşımıyla FETÖ’nün yaptığı bir takım icraatlarına destek oldu" dedi.
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