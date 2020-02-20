Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > SON DAKİKA: Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi soruşturmasında flaş gelişme

SON DAKİKA: 'nin şehit edilmesi soruşturmasında flaş gelişme

Emniyet Müdürü 'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmasında yeni bilgiler doğrultusunda düzenlenen son dakika operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Bu kapsamda bir kişinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi. merkezli , , Rize, ve Trabzon illerinde yedi şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Altı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir kişi ise aranıyor. İşte sıcak gelişmede son dakika ayrıntıları...

EMİR SOMER EMİR SOMER Gündem
Giriş Tarihi: 20.2.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 10:34 ABONE OL
SON DAKİKA: Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi soruşturmasında flaş gelişme

Rize'de Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin bir tayin meselesiymiş gibi görünen şehit edilmesi olayına ilişkin aylar sonra ortaya çıkan bir itirafla soruşturmanın seyri değişmişti. Bu son dakika itirafı sonrasında soruşturma derinleştirilmiş ve FETÖ izleri netleşmeye başlamıştı. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar sonucu kritik bazı isimlerin gözaltına alınmasına karar verildi. İşte A Haber'de Altup Verdi soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntıların anlatıldığı o anlar...

Son dakika! Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikasti ile ilgili 6 gözaltı | Video

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında yeni bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyon 6 kişi gözaltına alındı, araran bir kişinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi. İşte alınan son dakika bilgisinin ayrıntıları;

Son dakika! Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastinde FETÖ itirafı | Video

SON DAKİKA GÖZALTINA ALINDILAR, 1 KİŞİ ARANIYOR

İki yıl önce makamında öldürülen Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi cinayetiyle ilgili ikinci dalga operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli düzenlenen ve 9'u aktif polis memuru olmak üzere 20 şüphelinin gözaltına alındığı ilk operasyonun devamında elde edilen bilgiler doğrultusunda İstanbul merkezli Samsun, Kocaeli, Rize, Düzce ve Trabzon illerinde yedi şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Altı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor.

Silopi Adliyesi'ni kana bulayacaklardı! Son dakika operasyonuyla yakalandılar; 7 tutuklama

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
RİZE NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi soruşturmasında flaş gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN