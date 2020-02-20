SON DAKİKA: Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi soruşturmasında flaş gelişme

Rize'de Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin bir tayin meselesiymiş gibi görünen şehit edilmesi olayına ilişkin aylar sonra ortaya çıkan bir itirafla soruşturmanın seyri değişmişti. Bu son dakika itirafı sonrasında soruşturma derinleştirilmiş ve FETÖ izleri netleşmeye başlamıştı. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar sonucu kritik bazı isimlerin gözaltına alınmasına karar verildi. İşte A Haber'de Altup Verdi soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntıların anlatıldığı o anlar...

Son dakika! Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikasti ile ilgili 6 gözaltı | Video

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında yeni bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyon 6 kişi gözaltına alındı, araran bir kişinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi. İşte alınan son dakika bilgisinin ayrıntıları;

Son dakika! Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastinde FETÖ itirafı | Video

SON DAKİKA GÖZALTINA ALINDILAR, 1 KİŞİ ARANIYOR

İki yıl önce makamında öldürülen Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi cinayetiyle ilgili ikinci dalga operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli düzenlenen ve 9'u aktif polis memuru olmak üzere 20 şüphelinin gözaltına alındığı ilk operasyonun devamında elde edilen bilgiler doğrultusunda İstanbul merkezli Samsun, Kocaeli, Rize, Düzce ve Trabzon illerinde yedi şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Altı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor.