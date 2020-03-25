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Son dakika! İçişleri Bakanlığı görevden almıştı! 'li Başkan ile ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!

İçişleri Bakanlığı tarafından terör soruşturması kapsamında görevden alınan 'li eski Diyarbakır'ın Eğil Belediye Başkanı 'un, terör örgütüne eleman temin ettiği ortaya çıktı. HDP'li Akkul'un ailesi evlat nöbetinde olan 'yı örgüte teslim ettiği belirtildi. Akkul'un terörist yeğeni daha önce bir operasyonda öldürülmüştü. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çocuğu dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti sürüuyor. Aileler 7 aydır vazgeçmeden eylemlerini sürdürüyor.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 25.3.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 12:18 ABONE OL
Son dakika! İçişleri Bakanlığı görevden almıştı! HDP'li Başkan ile ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!

Diyarbakır'ın Eğil ilçe belediye başkanıyken İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan HDP'li Mustafa Akkul'un, dağa eleman gönderdiği ve ailesi evlat nöbetinde olan Süleyman Çetinkaya'yı örgüte teslim ettiği ortaya çıktı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'ın Eğil Belediye Başkanı HDP'li Mustafa Akkul, Ergani Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Kaya, Silvan Belediye Başkanı HDP'li Naşide Toprak, Yenişehir Belediye Başkanı HDP'li Belgin Diken ve Lice Belediye Başkanı HDP'li Tarık Mercan pazartesi günü gözaltına alındı. Görevlerinden uzaklaştırılan HDP'li başkanlar işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mustafa Akkul 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanırken, Naşide Toprak, Tarık Mercan, Belgin Diken ve Ahmet Kaya ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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TUTUKLANAN BAŞKAN, DAĞA ELEMAN GÖNDERİYORMUŞ

Soruşturma kapsamında gizli tanık ifadesinde, Eğil belediye başkanıyken tutuklanan HDP'li Mustafa Akkul'un terör örgütü PKK'ya eleman temin edip gönderdiğini anlattı. Gizli tanık, ailesi HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Süleyman Çetinkaya'nın da Mustafa Akkul tarafından dağa götürüldüğünü söyledi. Güvenlik güçleri, Eğil Belediyesi'ndeki kameraların geriye dönük kayıtlarını incelemeye aldı ve gizli tanık ifadeleriyle örtüştüğü belirlendi. Tutuklanan Akkul'un yeğeni Cuma Akkul'un da PKK'ya katıldığı ve Uludere'de güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Son dakika! İçişleri Bakanlığı görevden almıştı! HDP'li Başkan ile ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!
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