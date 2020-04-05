Son dakika haberi | İBB’de dezenfektan skandalı! Ümraniye 15, İBB 73 liradan almış

Ümraniye Belediye Başkan Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis üyesi Yavuz Selim Tuncer, sosyal medya hesabından İBB'nin dezenfektan alımıyla ilgili bir açıklama yaptı. Sosyal medya paylaşımında "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir menşeli bir firmadan 'Dezenfektan' alımı yaptı. Litresi 73 ₺'den 15 bin litre dezenfektan alımına 1 milyon 100 bin ₺'ye alım yapıyor. Biz ÜMRANİYE BELEDİYESİ olarak İstanbul Gürpınar İMKB meslek lisesinden litresi 15 ₺'den 4000 lt alarak 60.000 ₺ ödüyoruz" diyerek bir belge paylaştı.

Buna göre, İBB İzmir menşeli bir firmadan 'Dezenfektan' alımı için litresi 73 liradan 15 bin litre dezenfektan alımında 1 milyon 100 bin lira ödedi. Ümraniye Belediyesi ise İstanbul Gürpınar İMKB meslek lisesinden litresi 15 liradan 4000 litre alarak 60 bin lira ödedi. Bu iddiaya da Tuncer, bir belgeye ile sosyal medya takipçilerine duyurdu.

"İBB DEZENFEKTANI YÜKSEK FİYATTA ALDI" DENİLDİ

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer sosyal medya hesabından paylaştığı belgede, İBB Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü'nün dezenfektan alımıyla ilgili bilgiler var Belgede, dezenfektan alımında yaklaşık maliyet olarak 1 milyon 395 bin lira gibi bir masrafın belirlendiği görüldü. İzmir menşei şirketle yapılan sözleşme 25 Mart 2020 tarihinde yapıldı. Dezenfektan bedeli olarak da 1 milyon 110 bin lira verildiği bilgisi belgede yer aldı.

İZMİR MENŞELİ ŞİRKET KİME AİT?

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer İBB'nin dezenfektan alım fiyatının yüksek olduğunu Ümraniye Belediyesi alımını örnek göstererek ispatlıyor. Bu iddialara ise İBB'den henüz bir cevap gelmedi. İzmir menşeli şirketin ise kime ait olduğu merak konusu.