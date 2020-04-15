70 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu

TUNCELİ'de koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşan Hüseyin Demirci (70), alkışlarla hastaneden taburcu edildi.

Tunceli'de bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıkan Hüseyin Demirci, hastanede tedaviye alındı. Demirci, tedaviye alındığı Tunceli Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının arından sağlığına kavuştu. Hastanede görev yapan sağlık görevlileri, taburcu edilen Demirci'yi alkışlarla evine uğurladı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kent genelinde 7 koronavirüs vakası tespit edildiğini, bunlardan 5'inin taburcu edildiğini, 2'sinin ise halen tedaviye olduğunu bildirdi.