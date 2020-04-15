Türk Lirası ellerinde patladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yabancıların Türk bankalarından TL alarak yaptıkları swap, vadeli işlem, opsiyon ve türev işlemlerde, işlem tutarını bankaların öz kaynaklarının yüzde 1'i ile sınırlaması hamlesi karşısında Türk Lirası'nın değer kaybedeceğine yönelik spekülatif işlem yapanlar hazırlıksız yakalandı.







FAİZ EKSİ YÜZDE 5'İ GÖRDÜ

BDDK'nın hamlesi ile Londra piyasasında TL fazlası ortaya çıktı. Londra piyasasında likidite dengesinin bozulması sonucunda kısa vadeli faiz negatife düştü. Dün Londra swap piyasasında gecelik TL faizi yüzde 5'lere kadar geriledi. Faizin eksiye düşmesinde bankaların ellerindeki fazla TL ile spekülasyon yapma şansını kaybetmeleri etkili oldu.

Geçtiğimiz yıl, maliyet kanalı ile hamle yapan ekonomi yönetiminin tedbirleri sonucu Londra piyasasındaki faizlerin artmasıyla Türk Lirası değer kazanmıştı. Bu sefer miktar kanalı sayesinde faiz düşmesine rağmen Türk Lirası değerini koruyor. Önümüzdeki dönemde ellerinde Türk Lirası fazlası bulunduran bankalar, paralarını spekülasyon dışı işlemlerde kullandıkça Londra piyasasında likidite daha dengeli hale gelerek faiz hadlerini normalleştirecek. Dün uzun vadede faizlerin pozitif bölgede kalması, durumun geçici olduğunu ve art niyetli spekülatörlerin hazırlıksız yakalanmasından kaynaklandığını açık bir biçimde ortaya koyuyor.

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