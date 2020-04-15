Hafta sonu bakkallar açık olsun

Koronavirüs salgınını hiçe sayıp sokağa çıkma yasağına 2 saat kala vatandaşın market ve bakkaların önünde yığınlar oluşturmasına karşı çözüm önerisi geldi. Salgının daha fazla insana bulaşma riskinin artmasının engellenmesi amacıyla Bakkallar Federasyonu'ndan 'bakkallar hafta sonu açık kalsın' önerisinde bulunuyor.

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SALGININ ÖNÜNE GEÇER

Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Başkanı aynı zamanda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, ihtiyaçlarını almak için maskesiz, sosyal mesafeyi korumadan alışveriş yapan yığınlara karşı bu şekilde basit bir önlem alınabileceğini kaydetti.

Zincir marketler yüzünden zaten can çekişen bakkalların bu vesile ile yeniden canlanacağını belirten Palandöken, en önemlisi de cuma günü sosyal mesafeyi hiçe sayıp, maskesiz dışarı çıkıp kuyruklara giren ve kendisi gibi pekçok insanı da tehlikeye sokan vatandaşın bu şekilde herhangi bir kaygı duymadan evinde kalabileceğini söyledi. Nakit sıkıntısının yaşandığı bu günlerde hâlâ veresiye defterlerini işleyen bakkalların o sokak ve mahalleler için de acil durumlarda başvurulacak noktalardan biri olabileceğini ifade eden Palandöken, "Ekmek, kuru gıda, atıştırmalık insanların en çok satın aldığı ürünler oldu. Bakkallar zaten bu ürünlerin satıldığı noktalar. 1962 yılından beri bakkal işletiyorum. Bakkalım hâlâ faaliyette. Bakkal sadece ticaret yapmaz aynı zamanda yardımcı olur" dedi.

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BAKKAL NEFES ALIR

Maltepe'de babasının bakkalını işleten Cihat İpekçi ise, virüs salgınından önce zincir marketler yüzünden sokak arasına sıkışan ve gün be gün ölmeye terkedilen bakkal esnafı için sokağa çıkma yasağı ilan edilen hafta sonlarında açık kalması ve evlere servis yapabilmesi için bir düzenleme beklediklerini söyledi. İpekçi, böyle bir hamlenin ticaretin durma noktasına geldiği bu zor süreçte bakkala bir nefes aldıracağını kaydetti. Eyüp'te bakkal sahibi olan Mahmut Nadir ise, geçen hafta 2 saatte bakkalda ne varsa satıldığını kaydetti. Bu süreçte kimsenin sosyal mesafe ya da salgın duyarlılığının olmadığını belirten Nadir, "Bebeğine bezi olmayan, sigarasız kalan ya da evinde ekmeği olmayanlar panikle sokağa attı kendini. Hafta sonu bakkallar açık olursa insanların bu kaygısı kalmaz" diye konuştu.

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TGC DE ÖNERDİ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle gazetelerin basın ve dağıtımda yaşanan sorunların giderilmesi ve vatandaşların gazetelere ulaşabilmesi talebiyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya başvurdu. Yerel ve yaygın gazetelerin basım ve dağıtım süreçlerinde aksamalar yaşandığını belirten TGC, yaptığı açıklamada, yasağın tekrarlanacağı 18-19 Nisan tarihlerinde matbaalarda gazetelerin basımında çalışacak işçiler için sokağa çıkma izni verilmesi gerektiğini belirtti. Cemiyet, gazetelerin vatandaşlara ulaştırılması için mahalle marketlerinin de açık tutulmasını önerdiklerini belirterek, "Avrupa'da birçok ülkede olduğu gibi bu yöntemle vatandaş en fazla 500 metre yürüyerek gidip ekmeğini, suyunu, gazetesini oradan alabilir. Ya da telefonla arayarak ekmeğini ve gazetesini de eve isteyebilir" açıklamasında bulundu.