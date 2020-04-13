Son dakika: Kısa çalışma ödeneği nasıl alınır? Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nelerdir?

Kısa çalışma ödeneği nasıl alınır? Virüs sebebiyle birçok sektörde işler dururken, zorunlu olarak kapatılan perakende ve yeme içme sektörleri başta olmak üzere işverenlerin imdadına Kısa Çalışma Ödeneği yetişti. Bu noktada kısa sürede ödenek için başvuran firma sayısı 70 bini çalışan sayısı da 1 milyon kişiyi geçti. Kısa çalışma ödeneği öncelikle işçilerin 3 ay boyunca maaşlarını karşılıyor. Böylece işverenler de önemli bir yükten kurtulup üretim için yeniden güç topluyor. Bu noktada başvurularla ilgili bazı detaylar da açıklandı.

İşte işverenlerin merak ettiği bazı soruların cevapları