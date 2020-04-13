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Son dakika: nasıl alınır? Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nelerdir?

Coronavirüs nedeniyle ekonomik anlamda birçok tedbir paketi uygulanmaya konuldu. Bunlardan en önemlisi de oldu. Kısa çalışma ödeneği nasıl alınır? Başvuru şartları nelerdir? Kısa çalışma ödeneğine başvuran şirketler isterlerse yeni ilaveler ve çıkartmalar yapabiliyor. İkinci başvuru yapıp maaşları ’dan alabiliyor. Sabah gazetesi yazarı şartları esnetilen ödenekte işlemleri kolaylaştıran detayları yazdı ve sorularınızı cevaplandırdı. Son dakika gelişmeleri...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM Haberler
Giriş Tarihi: 13.4.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 10:32 ABONE OL
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği nasıl alınır? Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nelerdir?

Kısa çalışma ödeneği nasıl alınır? Virüs sebebiyle birçok sektörde işler dururken, zorunlu olarak kapatılan perakende ve yeme içme sektörleri başta olmak üzere işverenlerin imdadına Kısa Çalışma Ödeneği yetişti. Bu noktada kısa sürede ödenek için başvuran firma sayısı 70 bini çalışan sayısı da 1 milyon kişiyi geçti. Kısa çalışma ödeneği öncelikle işçilerin 3 ay boyunca maaşlarını karşılıyor. Böylece işverenler de önemli bir yükten kurtulup üretim için yeniden güç topluyor. Bu noktada başvurularla ilgili bazı detaylar da açıklandı.

İşte işverenlerin merak ettiği bazı soruların cevapları

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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği nasıl alınır? Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nelerdir?
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