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Coronavirüs salgını günlerinde vatandaşlara ve önerileri

Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kahraman, kimi iktisatçıların Covid-19 krizi olarak nitelendirdiği bu süreçten her kesimin etkileneceğini belirterek, vatandaşların kendi ekonomi politikasını ve dengesi sağlayarak belirsizlik sürecine uyumlandırması gerektiğini söyledi.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 13.4.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 11:43 ABONE OL
Coronavirüs salgını günlerinde vatandaşlara tasarruf ve tüketim önerileri

İşletme Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kahraman, vatandaşlara ve önerilerinde bulundu. "Zorunlu ve acil olabilecek gereksinimlerimizi öncelikle gözetmeliyiz" diyen Kahraman, "Hal ne olursa olsun mevcut tüketim tercihlerimizi ve miktarını aşan taleplerde bulunmamalıyız. Aksi takdirde tasarruf ve borç sarmaları arasında kalmak kaçınılmaz olacaktır" diyerek uyarıda bulundu.

Gerek kamu gerekse özel kurumların kendi ekonomi politikalarını yeni duruma uyumlandırmaya başladıklarını kaydeden Dr. Serpil Kahraman, henüz ne kadar süreceğini ön göremediğimiz bir süreç yaşandığını hatırlatarak, ekonomideki en büyük sorunsalın belirsizlik olduğunu ifade etti.

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Coronavirüs salgını günlerinde vatandaşlara tasarruf ve tüketim önerileri
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