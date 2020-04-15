Türkiye’de yaşayan Almanlar: Emin ellerdeyiz asla dönmeyiz

Yaklaşık iki yıldır Side'de yaşayan 54 yaşındaki Marion Füller, kocası ile yıllar önce Türkiye'ye yerleşmeye karar verdi. Ağır hasta eşinin ölümüne rağmen Marion, hayalinden vazgeçmedi. Ani bir karala Türkiye'ye yerleşti. Hessen Eyaleti'nde bulunan Wolfhagen kasabasında yaşayan Füller, Türkiye'de çok huzurlu ve mutlu.



HAİNLERE ŞAMAR OLDU

Yeniden sevdi, Dortmundlu Michael Wiegand ile yeni hayaller kurmaya başladı. Korona krizi patlak vermeden önce Almanya seyahati planladı, gidemedi. Türkiye'deki Almanlarla görüşen Alman basınına konuştu. Söyledikleri, Can Dündar gibi hainlerin yüzüne şamar gibi indi. Füller, "Burada çok emin ellerdeyim" dedi.



POLİS İHTİYAÇ KARŞILIYOR

Füller, "Burada Almanca konuşan çok insan var. Doktorum Almanca biliyor. Türkiye'de Almanya'dan çok daha önce önlemler alındı. Sokağa çıkamazsak, polisi arıyoruz. Bize neye ihtiyacımız olduğunu sorup sonra getiriyor. Site otele benzediği için ekmek arabası bizi es geçti. 112'yi aradık, iki saatte ekmek geldi" ifadelerini kullandı.



ÖRNEK OLMALI

Martina Yaman, "Türkiye'yi seviyorum ve başka ülkede yaşayamam. Türkiye'nin korona ile ilgili yaptıkları örnek olmalı. Yaşlılara verilen destek çok değerli. Burada yaşayan Almanların çoğu 65 yaş üstü ve tüm ihtiyaçları karşılanıyor" dedi.



BURADA GÜVENDEYİZ

Alanya'da yaşayan Almanlar koronavirüse karşı kendini güvende hissediyor. Julia Alaettinoğlu, "32 yıldır Alanya'dayım. Türkiye süreci başından beri çok iyi, çok bilinçli yönetiyor. Ben hiçbir ülkede devlet tarafından ücretsiz maske dağıtıldığını duymadım. Türkiye'de dağıtılıyor. Kendimi burada emniyette hissediyorum" dedi.



KENDİMİ HEP EVİMDE HİSSETTİM

Almanya'dan emekli olduktan sonra Türk eşi Menent ile Aydın'ın Kuşadası ilçesine yerleşen 76 yaşındaki Alman Jurgen Glaser, "Eşim tam bir vatansever. Bana hep emekli olduğumda Türkiye'ye taşınmamızı söylerdi. Daha rahat edeceğimizi ve güzel bir hayat yaşayacağımızın üstüne basardı. Çok tereddütlerim vardı. Makine Mühendisliği'nden emekli olunca Kuşadası'na yerleştik. 17 yıl geçti. Türkiye'de gerek sağlık gerek sosyal devlet anlamında tüm sistem yerinde çalışıyor. Hiçbir şey için düşünmüyoruz. Devlet koronavirüs içinde gerçekten dünyaya örnek bir şekilde tedbirlerini aldı ve çalışmaya devam ediyor. Kendimi her zaman evimde hissettim. İyi ki Türkiye'ye yerleşmişim" dedi.



İKİNCİ VATANIMDAYIM

Alanya'ya 14 yıl önce yerleşen 65 yaşındaki Alman Ursula Greune, "Kendimi ikinci vatanımda hissediyorum. Evden çıkamayan insanlara polis ve zabıta yardımcı oluyor. İlaçlarını, ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bu çok güzel bir uygulama" diye konuştu.

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